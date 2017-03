* Dân vây bắt người đàn ông bị nghi hiếp dâm bé gái 4 tuổi

Liên quan tới vụ C.M.H (34 tuổi, quê H.Đông Hưng, Thái Bình) bị tố có hành vi xâm hại tình dục đối với bé gái T.Y.N (8 tuổi, ngụ tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội), ngày 14.3, thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, thông tin kết quả xác minh cho thấy H. hoàn toàn không có quan hệ với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình như một số trang mạng xã hội thông tin. Công an TP.Hà Nội cũng khẳng định H. chưa bỏ trốn và đang được công an triệu tập.

Ngày 13.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã đến Hà Nội để xác minh. Làm việc với cơ quan công an, H. khẳng định không biết và không có quan hệ họ hàng với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thái Bình cũng đã tìm ra địa chỉ Facebook đưa nội dung thất thiệt nêu trên và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

* Ngày 14.3, ông Dương Văn Khái, Chủ tịch UBND xã Minh Đài (H.Tân Sơn, Phú Thọ), cho biết người dân trong xã vừa vây bắt một người bị nghi có hành vi hiếp dâm cháu H. (4 tuổi, ngụ tại xã Minh Đài). Theo thông tin ban đầu, vào 20 giờ ngày 13.3, cháu H. cùng mẹ đi xem đánh bóng chuyền ở nhà văn hóa xã. Lợi dụng đông đúc, một người đàn ông ngoài 50 tuổi ngụ cùng xã đã đưa cháu H. ra phía sau nhà văn hóa rồi giở trò đồi bại. Người dân địa phương phát hiện, vây bắt người đàn ông này rồi bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra. Theo ông Khái, cháu H. đã được đưa tới Bệnh viện đa khoa Phú Thọ để giám định và kiểm tra sức khỏe.

Hà An - Minh Chiến