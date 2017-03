Chiều 13/3, Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố những thông tin liên quan đến vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại tình dục ngay tại trường học.

Thông tin ban đầu về sự việc, Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết: Sáng 15/2, Công an phường Bình Thọ nhận tin tố giác của chị T.T.M.C về một đối tượng nam đã xâm hại con của mình là cháu N.T.P.N (sinh năm 2010) ngay tại trường L.T.V.

Công an phường báo lên Công an quận, nên quận đã cử Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Ban giám hiệu trường L.T.V mời chị C lên để lấy lời khai. Thượng tá Đoàn Văn Phê cho biết, cơ quan điều tra đang vào cuộc tích cực, để làm rõ vụ việc, có vụ án xảy ra hay không.

Theo tường trình của chị C, tối 14/2, khi chị đón con đi học về thì phát hiện vùng kín của con chảy rất nhiều máu. Chị C gặng hỏi thì bé kể vào trưa cùng ngày, khi cháu đang ngủ trên lớp thì bị một người đàn ông vào lớp xâm hại vùng kín. Ngay trong buổi tối 14/2, chị C đã đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám. Sau đó, bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã chuyển cháu sang Bệnh viện Từ Dũ.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, sau khi thăm khám, bác sỹ đã thông tin cho chị C biết cháu bé bị xâm hại, rách vùng kín. Ngay trong đêm, chị C đã trình báo sự việc đến Công an phường Bình Thọ và Công an quận Thủ Đức. Chị C nghi bé bị xâm hại trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 14/2, tại phòng học lớp 1/8. Đối tượng là một người đàn ông tên Đông, mặc áo đỏ, quần đen, đeo đồng hồ màu vàng.

Thượng tá Đoàn Văn Phê cho biết, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của bé N và 4 cháu trong lớp. Công an đã trích xuất hệ thống camera. Tuy nhiên, camera số 4 đặt ở vị trí lớp 1/8 nơi nghi bé bị xâm hại, đã bị mất dữ liệu vào thời điểm từ 11 giờ 18 phút đến 12 giờ 22 phút ngày 14/2. Camera số 4 này có gắn vào nguồn điện trong hội trường.

Tuy nhiên, một lao công tên Yến khai đã cúp cầu dao nên camera bị ngắt nguồn điện. Ngoài ra, khi kiểm tra 7 camera khác của trường không thấy có đối tượng lạ xuất hiện. Cơ quan điều tra đã đưa cháu bé đi giám định và cho cháu thực nghiệm hiện trường. Kết quả sơ bộ giám định, xác định cháu bé không bị rách màng trinh, không có tinh trùng./.

>>> Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu làm rõ vụ dâm ô trẻ em ở Bà Rịa - Vũng Tàu