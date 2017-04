Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận về việc tiếp tục khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc gây mất trật tự xảy ra tại trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên, ngày 8/4 Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ việc.

Cụ thể, theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, khoảng 14 giờ ngày 23/3, quản tài viên Trần Đăng Minh cùng các vệ sĩ của Công ty Bảo vệ Vũ Long đến Trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên để thi hành quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân TP Phan Thiết đối với Công ty Thanh Nguyên (là đơn vị chủ quản của Trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên).

Buổi họp báo thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về vụ việc xảy ra tại trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên.

Việc quản tài viên Trần Đăng Minh ký hợp đồng thuê Công ty Bảo vệ Vũ Long thực hiện nhiệm vụ của quản tài viên để đảm bảo việc quản lý, thanh lý tài sản là đúng với quy định của Luật Phá sản. Vì vậy, việc các vệ sĩ Công ty Bảo vệ Vũ Long có mặt tại trường Thanh Nguyên là hợp pháp.

Công an tỉnh cũng xác định: Bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty Thanh Nguyên dùng can xăng đe dọa thì vệ sỹ của Công ty Vũ Long đã khống chế để tước can xăng ngăn chặn bà Dung đang có hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác là cần thiết (được quy định tại Điều 33 của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ). Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn hơi cay và việc còng tay bà Dung là chưa đến mức cần thiết nên đã gây bức xúc cho giáo viên, phụ huynh, ảnh hưởng không tốt đối với dư luận xã hội.

Đối với bà Đoàn Thị Dung, bà Dung đã có thái độ không hợp tác với cơ quan thi hành quyết định tuyên bố phá sản bằng hành vi chửi bới, xúc phạm người thi hành công vụ, lôi kéo nhân viên công ty Thanh Nguyên la hét, sau đó sử dụng can xăng mở nắp đòi tự thiêu… nhằm cản trở người thi hành công vụ. Việc bà Dung đưa lên mạng xã hội những thông tin thiếu khách quan để có lợi cho bản thân mình, làm ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội tại địa phương, hành vi trên cần phải xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật

Vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên được tóm tắt như sau: Ngày 10/10/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận có bản án phúc thẩm buộc Công ty Thanh Nguyên (chủ sở hữu trường Thanh Nguyên) phải trả nợ cho ông Nguyễn Đức Quang (ngụ TP Hồ Chí Minh) hơn 117,6 tỷ đồng.

Cùng với số tiền của ông Quang, đến nay, tổng số tiền mà Công ty Thanh Nguyên nợ của tổ chức, cá nhân là hơn 177 tỷ đồng. Sau 1 năm, công ty không trả cho ông Quang, ngày 2/11/2015, ông Quang có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, đối với Công ty Thanh Nguyên. Sau khi triển khai các thủ tục, trình tự theo quy định, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã ban hành quyết định số 01/2017/QĐ-TBPS ngày 18/01/2017 tuyên bố phá sản đối vối Công ty Thanh Nguyên.

Ngày 6/2/2017, bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty Thanh Nguyên có đơn yêu cầu xem xét lại quyết định phá sản số 01 ngày 18/1/2017 của Tòa án nhân dân TP Phan Thiết. Ngày 2/3/2017, Tòa án tỉnh mở phiên họp và ra quyết định không chấp nhận yêu cầu xem xét lại tuyên bố phá sản đối với Công ty Thanh Nguyên. Ngày 10/2/2017 , Chấp hành viên Chi cục Thi hành án TP Phan Thiết ban hành văn bản giao Quản tài viên Trần Đăng Minh quản lý, thanh lý tài sản theo chỉ định của Tòa án nhân dân TP Phan Thiết.

Ngày 16/3/2017 , Chi cục Thi hành án TP Phan Thiết có văn bản xin ý kiến Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo về nghiệp vụ thi hành Quyết định số 01 của Tòa án nhân dân TP Phan Thiết. Trong khi chờ hướng dẫn nghiệp vụ, ngày 20/3, Quản tài viên Trần Đăng Minh có văn bản đề nghị Chi cục Thi hành án thành phố Phan Thiết phối hợp hỗ trợ thi hành quyết định. Sau đó, Chi cục Thi hành án thành phố Phan Thiết cử chấp hành viên trực tiếp thụ lý giải quyết tham gia.

Chiều 23/3/2017, Quản tài viên Trần Đăng Minh, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án TP Phan Thiết, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, Phòng Giáo dục và Đào tạo, lực lượng vệ sĩ do quản tài viên thuê đến Trường Thanh Nguyên yêu cầu Giám đốc Công ty Thanh Nguyên bàn giao tài sản và tài liệu liên quan theo quyết định phá sản. Sau đó xảy ra việc còng tay bà Đoàn Thị Dung (Giám đốc Công ty Thanh Nguyên) trong giờ học tại trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên, gây bức xúc trong dư luận.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)