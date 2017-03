Phát hiện con gái bị chảy máu vùng kín, đồng thời có biểu hiện mệt mỏi, chị T. đã phản ánh đến trường mầm non nơi cháu đang theo học đồng thời trình báo tới cơ quan công an.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Phát hiện con gái bị chảy máu vùng kín, đồng thời có biểu hiện mệt mỏi, chị T. đã phản ánh đến trường mầm non nơi cháu đang theo học đồng thời trình báo tới cơ quan công an.

Công an quận Long Biên, Công an thành phố Hà Nội đang xác minh phản ánh của chị N.A.T về sự việc con gái chị T. bị nghi xâm hại tại trường mầm non.

Theo đó, ngày 23/3, chị T. (sinh năm 1984, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) có đơn trình báo tới Công an phường Ngọc Lâm về việc con gái chị đang theo học tại trường Mầm non X.L G.L bị tổn thương vùng kín và có nhiều biểu hiện bất thường. Theo bản trình báo này, trước đó 2 ngày, khi đón cô con gái 3 tuổi về nhà, chị thấy cháu có gọt máu khi ngồi bô, không chịu chơi, ăn ít và mệt mỏi. Khi gia đình kiểm tra thấy cháu chảy máu ở vùng kín.

Ngay sau khi phát hiện, gia đình chị T. đã gọi cô giáo phụ trách nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Do vậy, gia đình đã đưa cháu bé tới Bệnh viện khám và phát hiện vùng kín của bé bị tổn thương, có vết bầm tím.

Chiều 22/3, gia đình chị T. đến gặp lãnh đạo trường Mầm non nơi con gái đang học để yêu cầu giải thích sự việc. Hiệu trưởng nhà trường nói rằng không hay biết về sự việc, do hai cô giáo phụ trách lớp không báo cáo.

Tiếp nhận trình báo của chị T., Công an phường Ngọc lâm đã báo cáo và chuyển thông tin phản ánh đến Công an quận Long Biên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.