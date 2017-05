Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lái xe tải lấn làn gây tai nạn khiến 2 anh em ruột đi xe máy tử vong đã ra công an trình diện.

Ngày 4/5, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, các cơ quan chuyên môn của Công an huyện Lạng Giang đang tích cực điều tra, làm rõ vụ TNGT liên hoàn do chiếc xe tải mang BKS: 98C-002.17 lấn làn gây ra, khiến hai anh em ruột tử vong tại chỗ xảy ra tại xã Hương Lạc (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) vào chiều ngày 2/5 vừa qua.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Thường, ngày hôm qua (3/5), lái xe tải là ông Đào Mạnh Hà (SN 1977, ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển gây tai nạn này đã đến Công an huyện Lạng Giang trình điện. Lái xe Hà hiện vẫn đang được tạm giữ tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo vị Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, vụ việc vẫn chưa được khởi tố vì cơ quan điều tra đang tiến hành củng cố hồ sơ cần thiết mới thực hiện được.

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến sự việc này, vào chiều 3/5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an tỉnh này điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra tại huyện Lạng Giang vào chiều 2/5, gây bức xúc trong xã hội.

Trước đó, vào khoảng 16h50, ngày 2/5, tại Km 103+150 trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận thôn 10, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô và 1 xe máy, khiên 2 người đi trên xe máy đã tử vong tại chỗ.

Chiếc xe tải lấn hẳn sang làn dành cho xe máy gây tai nạn liên hoàn và "nuốt chửng" chiếc xe máy vào trong gầm

Theo đó, chiếc xe tải mang BKS: 98C-002.17 do ông Đào Mạnh Hà (SN 1977, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Khi đi đến địa phận thôn 10 (xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang) thì bất ngờ lấn làn rồi va cham với xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 98A-005.77 do ông Phạm Xuân Phụng (SN 1962, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đi chiều ngược lại.

Chưa dừng lại, chiếc xe tải BKS: 98C-002.17 đã tiếp tục tông trực diện vào xe máy mang BKS: 12B-086.35 (trên xe có 1 nam và 1 nữ) đi ngược chiều. Hậu quả, 2 nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong nói trên được xác định là Nông Văn Hùng (SN 1994) và Nông Thị Vân (SN 1996) cùng ở xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 2 nạn nhân này được xác định là 2 anh em ruột.

