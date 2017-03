Ngày 2/3, Ban An toàn Giao thông Đồng Nai cho biết qua điều tra ban đầu nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải đâm 4 xe gắn máy khiến 2 người chết, 4 người bị thương là do tài xế xe tải không có giấy phép lái xe, khi phát hiện xe mất phanh đã không xử lý được tình huống.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 28/2. Xe tải 60C - 049.12 do Tạ Quang Hạnh, sinh năm 1992, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom điều khiển. Khi xe lưu thông đến Km10+300, đường ĐT 767 thuộc thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, lái xe phát hiện xe mất phanh nhưng không kịp xử lý và đâm vào 4 xe gắn máy lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, đang mang thai 31 tuần tuổi điều khiển xe gắn máy 60Y1 – 4450 và con gái Hà Hoài Bảo Ngọc, sinh năm 2008 tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai điều tra làm rõ. Khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ xe tải đã không cung cấp được giấy kiểm định an toàn kỹ thuật.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, qua dữ liệu kiểm định cho thấy, xe tải 60C-049.12, nhãn hiệu ASIA, sản xuất năm 1993 tại Hàn Quốc. Xe kiểm định lần cuối ngày 11/7/2015 và có hạn kiểm định đến 10/10/2015.

Sỹ Tuyên (TTXVN)