Đối tượng nam thanh niên trong vai khách hàng cần mua vàng. Khi chủ cửa hàng vừa mới lấy 2 chiếc nhẫn ra từ tủ, đang cầm trên tay thì bị đối tượng này giật lấy rồi bỏ chạy

Chiều 28-4, đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đang điều tra làm rõ vụ án cướp giật tài sản xảy ra tại một tiệm vàng. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, trích xuất camera để phục vụ điều tra.

Đối tượng giả vờ hỏi mua vàng (ảnh trích xuất từ camera tiệm vàng)

Trước đó, vào chiều tối 27-4, bà Lê Thị C, chủ tiệm vàng Thuận Thảo ở phường Phú Bài (Hương Thủy) cùng con gái đang đứng bán hàng tại quầy thì có một thanh niên mang áo mưa, đeo bịt mặt đến hỏi mua vàng. Người này nói với bà C rằng có người quen thường hay giao dịch ở đây giới thiệu tới mua vàng nên đề nghị giá cả phải chăng. Tiếp đó, nam thanh niên yêu cầu bà C bán cho mình 2 chiếc nhẫn vàng SJC, trọng lượng một lượng. Khi bà C vừa lấy vàng ra khỏi tủ và đang cầm trong tay thì bị đối tượng giật lấy, sau đó lên xe gắn máy đậu sát đó tẩu thoát theo hướng lên TP Huế. Nghe tiếng tri hô, người dân cạnh đó dùng xe gắn máy đuổi theo nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo cướp tại tiệm vàng Thuận Thảo, Công an thị xã Hương Thủy phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đến hiện trường điều tra làm rõ.

Trước đó, vào chiều 22-4, tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cũng xảy ra một vụ cướp giật 6 chỉ vàng tại một tiệm vàng với thủ đoạn tương tự. Nghi phạm được cho là một nam thanh niên, đi xe gắn máy.

Q.Nhật