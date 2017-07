Chủ nhà cầm chĩa đuổi kẻ trộm nhưng không bắt được nên đến công an trình báo; một năm sau chủ nhà bị khởi tố và xét xử vì đã gây thương tích cho kẻ trộm.

Ngày 25-7, TAND TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết tòa này đã nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Ngọc Ánh (63 tuổi, ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh). Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10-7, TAND TP Tây Ninh đã tuyên phạt ông Ánh 12 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Ngoài ra, ông Ánh phải bồi thường cho phía bị hại số tiền 74 triệu đồng. Ông Ánh kháng cáo vì cho rằng mình vô tội.

Kẻ trộm vô can, người bắt trộm bị xử

Theo bản án sơ thẩm, vào tối 1-8-2015, Tạ Công Trung (23 tuổi) và Lê Minh Thành (21 tuổi, cùng ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) rủ nhau vào nhà ông Ánh trộm gà. Lúc này Thành đứng ngoài canh chừng, còn Trung leo tường rào vào trộm.

Do thường xuyên bị mất trộm nên khi thấy Trung vào bắt gà, ông Ánh cầm cây chĩa (đầu sắt) đuổi theo. Khi gần đuổi kịp, do trời mưa nên ông Ánh bị trượt chân té làm mũi chĩa đâm vào mông Trung một cái. Trung tiếp tục bỏ chạy, leo lên tường rào để trèo ra ngoài.

Lúc này ông Ánh chạy đến kêu Trung đứng lại và leo xuống nhưng Trung không xuống. Ông Ánh dùng chĩa đâm một nhát dính vào người Trung. Trung được Thành đỡ qua rào rồi rút đầu chĩa để cạnh tường và đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, ông Ánh đến Công an phường Ninh Sơn trình báo vụ việc.

Kết luận giám định thương tật tại vùng bụng của Trung là 73% và vùng mông 1%.

Ngày 28-8-2016, Công an TP Tây Ninh khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Đến ngày 10-3-2017, công an chuyển qua thành vụ cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, đồng thời công an khởi tố bị can đối với ông Ánh.

Về phía Trung và Thành, cơ quan tố tụng cho rằng cả hai chưa có tiền án, tiền sự, hành vi trộm gà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người bị hại và nhân chứng khai mâu thuẫn

Tại phiên tòa sơ thẩm, người bị hại (Trung) và người làm chứng (Thành) đều xin vắng mặt.

Tòa công bố lời khai của Trung trong quá trình điều tra. Trung khai khi trộm gà bị phát hiện nên bỏ chạy đến bức tường định leo tẩu thoát thì bị ông Ánh dùng chĩa đâm một cái vào mông trái. Khi cố chạy thì bị đâm thêm một nhát vào bụng, dính chĩa vào người. Khi đó, Trung bám vào hàng rào la cầu cứu thì được Thành đỡ qua hàng rào. Đi được khoảng 20 m, Trung rút mũi chĩa ra khỏi bụng rồi ngất, được Thành đưa đi cấp cứu.

Ngoài ra, tại một bản ghi lời khai khác, Trung khai lúc bị phát hiện thì bỏ gà lại, chạy đến bức tường định leo qua hàng rào thì bị ông Ánh đâm một cái vào mông. Ông Ánh nắm thắt lưng lôi xuống té ngửa rồi dùng cây chĩa đâm một phát vào bụng, dính cây sắt trên người. Sau đó, Trung bám qua hàng rào thì được Thành đỡ đưa đi cấp cứu.

Tại bản lời khai của người làm chứng Thành cũng có sự mâu thuẫn. Ban đầu Thành khai thấy Trung ôm hai con gà, phía sau có một người đàn ông cầm cây dài nên anh la “ông kìa”. Trung bỏ gà, leo lên tường thì bị ông Ánh đâm trúng vào mông. Lúc này Trung có leo qua hàng rào bị đâm trúng bụng, dính cây sắt vào người. Tuy nhiên, trong bản đối chất thì Thành lại khai thấy ông Ánh đuổi theo, dùng chĩa đâm Trung một cái vào mông thì anh thụt đầu qua hàng rào. Thấy Trung la lớn anh trèo lại lên tường đỡ Trung qua hàng rào vào bệnh viện cấp cứu. Thành không thấy cây chĩa dính vào bụng Trung và cũng không xác định hàng vết thương ở bụng của Trung bị khi nào.

Tại CQĐT và tại tòa ông Ánh đều khẳng định mình chỉ đâm mũi chĩa vào trúng mông tên trộm. Ông Ánh không thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố ông gây thương tích trên bụng cho bị hại đến 73%. “Hàng rào sắt của gia đình có gắn chông nhọn gần giống mũi chĩa nên khi bị hại trèo ra ngoài, có thể đây là tác nhân gây ra thương tật cho bị hại” - ông Ánh khai.

Đâm hai nhát nhưng có bốn vết thương!

Tại tòa, luật sư của bị cáo đưa ra nhiều tình tiết chứng minh lời khai của Trung có nhiều mâu thuẫn với lời khai của bị cáo và người làm chứng. Biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản thực nghiệm điều tra cũng không đủ căn cứ xác định bị cáo Ánh gây ra vết thương ở bụng.

Ban đầu Trung khai bị ông Ánh đâm ở mông, đâm trúng bụng khiến mũi chĩa dính vào người. Sau đó Trung lại khai bị ông Ánh túm lại được, vật ngửa ra rồi đâm chĩa vào bụng. Ngoài ra, khi bị đâm chĩa dính vào bụng, bị hại một tay giữ chĩa ở bụng, một tay leo lên hàng rào cao gần 4 m có nhiều sắt nhọn là không thể thực hiện được. Mặt khác, vết thương ở mông và bụng bị hại khác nhau thì không thể do cây chĩa bằng sắt đầu nhọn của bị cáo Ánh gây nên.

Đặc biệt, hồ sơ vụ án xác định bị cáo Ánh đâm hai nhát trúng người Trung nhưng bản kết luận giám định lại xác định trên người Trung có đến bốn vết sẹo, trong đó có ba vết ở bụng với tỉ lệ thương tích 73% là không phù hợp với các chứng cứ khác. Các vết thương trên cơ thể của bị hại khác nhau hoàn toàn, không phải do cùng một hung khí gây ra... Kết luận giám định không xác định được cơ chế hình thành vết thương nhưng vẫn kết tội bị cáo là chưa đủ căn cứ. Vì vậy luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, lập luận và đề nghị trên của luật sư đã không được tòa chấp nhận. Chúng tôi sẽ theo dõi và đưa tin khi vụ án này có diễn tiến mới.

Đi báo công an thành… đầu thú

Gia đình tôi bị trộm gà đến lần thứ chín mới phát hiện được kẻ trộm. Sau khi tên trộm chạy thoát, tôi tiếp tục truy tìm thì mới phát hiện người này đang nằm bệnh viện nên báo cho công an xử lý. Tôi chỉ nghĩ mình đến công an báo án để xử lý tên trộm, ngờ đâu cuối cùng tôi bị níu áo và người bị xử lý hình sự là tôi. Và khi truy tố, chuyện tôi đến công an báo án trở thành tình tiết tôi đầu thú.

Ông NGUYỄN NGỌC ÁNH