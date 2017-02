Sau sự cố trên sân Thống Nhất, giới trọng tài trở thành tâm điểm của sự săm soi và một vài trận ở vòng 7, “vua sân cỏ” lại gây nên những tranh cãi.

Long An sau tai họa ở trận gặp TP.HCM đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ và chơi rất hiền hòa với đội khách HA Gia Lai chiều 25-2. Tương tự, các cầu thủ khách cũng bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ với Long An trước trận đấu, cả trong trận có nhiều tình huống bị thổi ép vẫn nhẫn nhịn bỏ qua.

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng cho biết nếu HA Gia Lai không thắng Long An 3-0 thì chắc chắn trọng tài chính Trần Đình Thịnh sẽ không yên ổn. Trọng tài này đã không phạt đội chủ nhà hai quả phạt đền khi cầu thủ để bóng chạm tay trong vòng cấm rất rõ ràng với một góc quan sát tốt. Ông Hùng nói rằng hai pha bóng này rõ mồn một gấp 10 lần mà không bị thổi phạt, so với hai quả phạt đền mà trọng tài Nguyễn Trọng Thư bắt đội Long An ở trận đấu trước.

Có thể thấy sau quá nhiều sự cố liên quan đến trọng tài và đỉnh điểm là màn “biểu tình” của cầu thủ Long An, đội ngũ trọng tài rất dễ run tay. Vì thế, cách điều khiển trận đấu theo hướng an toàn trên hết.

Trọng tài Trần Đình Thịnh bỏ nhiều lỗi trong trận Long An - HA Gia Lai 0-3. Ảnh: HUY PHẠM

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế sau khi xem trận đấu này đã chia sẻ: “Tôi có xem, mà không riêng tôi, ai xem cũng thấy trọng tài Trần Đình Thịnh còn nhìn rõ hơn khi Tấn Tài và Thanh Cường (Long An) “chơi bóng bằng tay” trong khu cấm địa đội mình mà không anh nào bị phạt đền; ai cũng thấy Văn Toàn bị trọng tài bắt việt vị quá sai luật,… và nhiều pha bóng trọng tài bỏ lỗi.

Tôi không cho là trọng tài Thịnh kém chuyên môn đến vậy, mà càng không có động cơ tiêu cực nào.

Có điều chắc chắn trọng tài Thịnh bị tâm lý dạng phân tâm, biết mà không dám quyết, dám làm, dám thổi, sợ hậu quả xấu xảy đến với mình. May thay trận đấu cán đích với chiến thắng 3-0 cho HA Gia Lai chứ nếu họ hòa hay thua thì hệ quả sai của trọng tài Thịnh chắc sẽ rất lớn!

Trong khi đó, trọng tài Nguyễn Trọng Thư thì quá bạo phổi, thổi ngay Long An hai quả phạt đền chỉ cần có cớ. Còn trọng tài Thịnh thì lại không dám thổi Long An hai quả penalty xảy ra ngay trực thị mà ai ngồi đâu cũng thấy rất rõ.

Lúc này không chỉ đa phần trọng tài bị hoang mang, bỏ không dám thổi lỗi nặng. Ban tổ chức cũng cực kỳ lo lắng, nơm nớp sự cố các trận đấu xảy ra bất kỳ. Chung quy là các nhà tổ chức, là VVF đã tự đánh mất niềm tin với cầu thủ, CLB, người hâm mộ quá nhiều và tích tụ quá lâu.

VFF đừng cố níu kéo lối quản lý, quản trị bao cấp quá xưa, quá lỗi thời làm kìm hãm nền bóng đá nước nhà phát triển theo quy luật của thời đại nữa”.

Trận đấu khác ở vòng 7 V-League trên sân Thống Nhất, đội khách Cần Thơ cũng phàn nàn trọng tài Nguyễn Ngọc Châu thổi thiên vị chủ nhà TP.HCM trong tình huống cầu thủ Quang Tình bị phạm lỗi thành có lỗi chịu thẻ vàng.

Trên sân Quảng Nam, các cầu thủ khách Thanh Hóa tranh cãi với trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh về pha bóng chủ nhà phá bóng từ trong vạch cầu môn, tước oan của họ một bàn thắng (!?).

Ngày 28-2, “bom” sẽ nổ trong cuộc họp VPF

Liên quan đến sự cố trên sân Thống Nhất chiều 19-2, có nhiều ý kiến của các nhà chuyên môn phân tích về việc Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng và Trưởng ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc có mặt trên khán đài đã không chịu can thiệp. Ông Thắng nói mình không nằm trong ban tổ chức nên không thể vi phạm điều lệ giải, còn ông Ngọc vẫn chưa lên tiếng, sau một lần ông trưởng giải có nhận định trọng tài đúng ở tình huống gây ra sự cố. Chính vì thế trong cuộc họp HĐQT VPF vào chiều 28-2, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng sẽ đưa vấn đề này ra bàn thảo. Ông Thắng khẳng định ngay thời điểm đội Long An sắp nổi loạn, ông ngồi cạnh trưởng ban tổ chức giải và không im lặng như nhiều người phỏng đoán.