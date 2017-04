Sau gần 2 ngày vượt qua sóng dữ trong điều kiện biển động dữ dội, khoảng 12 giờ ngày 2.4, tàu HQ 952 (thuộc vùng 3 Hải Quân) đã tiếp cận và lai dắt thành công tàu cá QNg 91131 TS, do ông Nguyễn Thanh Hồng ( 46 tuổi) ngụ xã Tịnh Kỳ (Sơn Tịnh – Quảng Ngãi) cùng 10 ngư dân, bị hỏng máy cách bờ đảo trên 90 hải lý cập đảo Lý Sơn an toàn.

Khi tàu vừa cập đảo, chính quyền huyện Lý Sơn và lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức kiểm tra y tế, đồng thời thăm hỏi, động viên và tiếp nhận 10 lao động đi trên tàu bị nạn.

Lai dắt tàu cá bị nạn về đảo Lý Sơn.

Ngư dân Nguyễn Thanh Hồng, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 91131- TS cho biết: Từ lúc tàu bị hư máy và thả trôi tự do, thời tiết biển diễn biến phức tạp, gió cấp 6 -7 kèm theo sóng to, biển động mạnh khiến các lao động đi trên tàu hoang mang, lo sợ tàu bị sóng lớn đánh chìm. Rất may khi liền lạc về đất liền xin ứng cứu, tàu HQ 952 đã kịp thời lên đường ra ứng cứu.

“Nếu không được ứng cứu và lai dắt kịp thời, với thời tiết biển động mạnh, kèm theo mưa gió lớn như hiện nay, chúng tôi sẽ không trụ nổi” - Thuyền trưởng Hồng nói.

Đại úy Trần Anh Tuân – Thuyền trưởng tàu HQ 952 cho biết, lúc tàu Hải quân tiếp cận được tàu cá, biển đang có gió mạnh nên việc tiếp cận để neo nọc, lai dắt gặp không ít khó khăn, nhưng anh em cán bộ, chiến sỹ trên tàu vẫn quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt để kịp thời lai dắt tàu cá về bờ.

Trước đó vào tối 31.3, tàu cá QNg 91131 TS đang thả lưới tại vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng hơn 80 hải lý về phía Đông Nam, bất ngờ bị hư máy chính, dù các lao động trên tàu nỗ lực nhưng không thể khắc phục, đành thả trôi trong điều kiện thời tiết biển động mạnh. Thuyền trưởng tàu cá bị nạn đã liên lạc về đất liền xin ứng cứu và được Vùng 3 Hải quân điều tàu HQ 952 đang làm nhiệm vụ gần đảo Lý Sơn ra ứng cứu. Đến sáng1.4, tàu HQ 952 đã tiếp cận và tiến hành lai dắt tàu cá bị nạn về đảo Lý Sơn.