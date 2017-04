Công an thành phố Lai Châu khởi tố bị can đối với 8 đối tượng chống đối lực lượng cưỡng chế giải quyết tranh trấp đất tại xã San Thàng và phường Đông Phong.

Ảnh minh họa. (Nguồn: H.V/Vietnam+)

Ngày 28/4, tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2017 do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Lai Châu tổ chức, Đại tá Trần Văn Thực, Trưởng Công an thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) cho biết, Công an thành phố Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chống người thi hành công vụ, ra quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng.

Trong 8 đối tượng này có 7 đối tượng là người cùng một gia đình gồm Hà Văn Tuấn, Hà Văn Tuyến, Hà Thị Oanh, Hà Thị Thu Hương, Lương Thị Điệu, Nông Văn Tân, Nông Thị Phượng cùng trú tại thành phố Lai Châu...

Các đối tượng này đã chống đối lực lượng cưỡng chế giải quyết tranh trấp đất ngày 18/4, tại địa bàn xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.

Các đối tượng này đã chửi bới, lăng mạ, quay phim, chụp ảnh phát tán lên mạng xã hội vu khống chính quyền địa phương cướp đất của dân. Các đối tượng còn dùng gạch, đá, đao, kiếm, bom xăng tự chế, bình ga mini tấn công khiến 5 cán bộ, chiến sỹ công an bị thương nhẹ, hai máy xúc bị ném vỡ kính, móp vỏ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ 6 bị can gồm Hà Văn Tuấn, Hà Văn Tuyến, Hà Thị Oanh, Lương Thị Điệu, Nông Văn Tân, Vũ Xuân Đoan; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can Hà Thị Thu Hương và Nông Thị Phượng do chưa đủ 18 tuổi và có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố các bị can.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu ra Quyết định số 1391/QĐ - Ủy ban Nhân dân ngày 14/10/2016, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu giải quyết tranh chấp đất giữa gia đình ông Hà Văn Cán với gia đình ông Nguyễn Xuân Thịnh, cùng trú tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Quyết định này chỉ rõ, buộc gia đình ông Hà Văn Cán trao trả toàn bộ diện tích 1.150,5m2 đất đang lấn, chiếm, sử dụng trái phép cho các cơ quan, gia đình, cá nhân có đất bị lấn, chiếm quản lý, sử dụng, trong đó, trả 1.087,5m2 đất thuộc Nhà nước quản lý và trả 63m2 cho gia đình ông Nguyễn Xuân Thịnh.

Tuy vậy, gia đình ông Hà Văn Cán không đồng ý với quyết định này mà cho rằng, số diện tích đất nói trên là của gia đình do bố, mẹ để lại nhưng không đưa ra được bằng chứng để chứng minh.

Qua kiểm tra hồ sơ địa chính năm 1999, cơ quan chức năng địa phương xác định diện tích đất đang tranh chấp của gia đình ông Hà Văn Cán đã được Nhà nước thu hồi và bồi thường để thực hiện các dự án đầu tư.

Những người dân sống cùng thời điểm với bố ông Hà Văn Cán cũng cho rằng, bố ông Hà Văn Cán không có đất tại khu vực đang tranh chấp, mà chỉ có một đám ruộng khoảng 1.000m2 dưới khe, cách xa khu vực đang tranh chấp.

Đám ruộng này đã được người nhà ông Hà Văn Cán đổi lấy một xe cát và một ít gạch từ năm 1994... Kết quả thực hiện cưỡng chế, thành phố Lai Châu đã bàn giao 1.087,5m2 đất cho Ủy ban Nhân dân phường Đông Phong quản lý, trồng cây xanh tại khu vực này theo đúng quy hoạch được phê duyệt; bàn giao 63m2 đất cho gia đình ông Nguyễn Xuân Thịnh./.