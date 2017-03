Lang thang quán cà phê với cuốn sách trên tay, muốn tìm một góc phố yên tĩnh. Nhưng tôi lại bị phân tâm và giật mình bởi câu chuyện của hai cô gái bàn bên cạnh: “Tao ước sang tuần sau mưa rét cả tuần, thậm chí bão cũng được”.

Tôi nghĩ, sao lại có những cô gái có sở thích quái đản đến vậy? Nhưng hóa ra, họ đang ước bão về bởi tuần sau có ngày 8/3, mà họ là những cô gái còn độc thân, chưa có người yêu đồng nghĩa với việc không nhận được quà từ bạn trai. Nên cách tốt nhất để trốn, để tránh không phải đối mặt với niềm vui của thiên hạ chính là ở nhà nằm đắp chăn.

Thực ra, tâm lý này không hiếm. Bởi phụ nữ thường có tính so sánh, ghen ghét và đố kỵ. Tính so sánh của phụ nữ sẽ bộc phát ngay nếu như thấy người khác hơn mình nhiều thứ. Ví như, thấy một cô gái được tặng nhiều hoa mà mình không có ắt sẽ tủi thân, nghĩ ngợi lung tung. Thậm chí còn thấy xấu hổ với mọi người. Rồi đến những người có chồng rồi cũng vậy, thấy chồng người ta tặng quà mà chồng mình không có cũng buồn cũng tủi, cũng dằn vặt chồng, rồi so sánh nọ kia. Chuyện này nảy sinh không phải vì phụ nữ không có, phụ nữ cần mà vì họ sợ người khác hơn mình.

Những người nhận nhiều được hoa, quà vào ngày lễ đâu hẳn là người hạnh phúc.

Nhưng hãy nhớ rằng, đâu phải người nào được tặng nhiều hoa, nhiều quà vào ngày lễ cũng là người hạnh phúc. Và có chắc chắn rằng, những người ngoài kia khi họ nhận được nhiều thứ hơn bạn, nghĩa là họ có nhiều đặc ân hơn? Nên nếu bạn không may mắn nhận được món quà từ người đàn ông nào đó thì hãy tự tạo ra món quà cho chính bản thân mình.

Thay vì phụ nữ vào ngày 8/3 gợi ý chồng “Em muốn đến nhà hàng này ăn” để phải nghe lại câu trả lời “Mua về nhà nấu rẻ hơn nhiều” hoặc “Hôm nay anh bận”, thì hãy tìm những người bạn của mình để đưa nhau đến nhà hàng đó, mặc kệ những ánh nhìn của mọi người. Đương nhiên, những người đàn ông, những người phụ nữ kia họ nhìn các bạn bởi họ là những người đang thực hiện nhiệm vụ với người phụ nữ bên cạnh hoặc họ đang là người ra yêu sách với người đàn ông của mình.

Phụ nữ lúc nào cũng đòi quyền bình đẳng, đòi quyền tự quyết, sao không nhân cơ hội này để bình đẳng, để quyết lấy niềm vui cho mình?

Đừng nói với đàn ông "em muốn thứ này, em cần thứ khác" để nhận được câu trả lời đau lòng.

Nếu bạn muốn người đàn ông của mình tặng hoa, thì tốt nhất bạn hãy cầm ví ra chợ mua loại hoa mình thích và tự cắm một lẵng theo ý của mình. Nếu muốn một món quà gì đó ư? Bạn cũng làm tương tự nhé! Việc gì phải chờ đợi vào sự tư vấn, chọn lựa hay ban tặng của đàn ông. Vì sao ư? Vì chúng là là phụ nữ hiện đại, có quyền tự quyết và tự chủ về mọi mặt cơ mà. Hà cớ gì có mỗi niềm vui của mình cũng không tự tìm được?

Tôi cũng từng nghe nhiều người đàn ông than thở “sắp đến ngày nọ, ngày kia lại tốn tiền”. Vâng, nếu không có những người phụ nữ đòi quà, những người phụ nữ chăm chăm đào mỏ người yêu, bạn trai bằng vật chất thì ngày 20/10, ngày 8/3 đâu trở thành áp lực với đàn ông như vậy?

Hãy tự tặng quà cho bản thân mình để nhận lại món quà "sự tôn trọng" từ tất thảy đàn ông.

Ngày 8/3, phụ nữ muốn nhận quà ư? Nếu không có được may mắn được nhận từ một người đàn ông nào đó, thì tốt nhất hãy tự tạo lấy niềm vui cho mình, hãy tặng quà cho bản thân, cho người bạn yêu thương để nhận được món quà là sự tôn trọng, sự kính nể của tất thảy đàn ông dành cho mình!

Theo Thụy Châu/Emdep.vn