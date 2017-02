"Moonlight" mới là tác phẩm nhận giải Phim truyện xuất sắc, chứ không phải "La La Land" như thông báo đầu tiên của ban tổ chức.

Lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 89 là nơi tôn vinh các cá nhân và tác phẩm điện ảnh xuất sắc trong năm 2016. Cuộc đua đã khép lại với chiến thắng vang dội của La La Land. Nhưng sự cố hi hữu đã xảy ra khi Warren Beatty cầm nhầm phong bì giải Phim truyện xuất sắc. Tượng vàng thực tế thuộc về bộ phim đồng tính Moonlight.

• 2017-02-27 12:27

Cư dân mạng hiện đã chế ảnh sự cố trao nhầm giải Phim truyện xuất sắc của Oscar 2017 và so sánh nó với vụ trao nhầm vương miện tại Hoa hậu Hoàn vũ cách đây hai năm.

• 2017-02-27 12:15

Ban tổ chức đã có nhầm lẫn khi Moonlight mới là bộ phim có tên trong phong bì thắng giải Phim truyện xuất sắc, chứ không phải La La Land như công bố ban đầu. Trước đó, ê-kíp thực hiện tác phẩm ca vũ nhạc đã có mặt trên sân khấu để ăn mừng, và rồi phải nhường lại tượng vàng cho đối thủ.

• 2017-02-27 12:11

Andrew Garfield dành cho Emma Stone cái nhìn đầy tình cảm khi bạn gái cũ cầm tượng vàng trên tay.

• 2017-02-27 11:57

Cũng không nằm ngoài dự đoán, ngôi vị "ảnh hậu" của Oscar năm nay được dành cho Emma Stone của La La Land. Tài tử Leonardo DiCaprio là người công bố giải thưởng quan trọng. Đây là tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Stone sau hai lần nhận đề cử.

• 2017-02-27 11:51

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc rốt cuộc đã tìm được chủ nhân. Minh tinh Brie Larson thông báo cái tên nằm trong phong bì là Casey Affleck của bộ phim tâm lý bi kịch Manchester by the Sea. Đây là tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp của cậu em trai nhà Affleck sau hai lần nhận đề cử.

• 2017-02-27 11:43

Damien Chazelle của La La Land thắng giải Đạo diễn xuất sắc và trở thành nhà làm phim trẻ nhất lịch sử từng nhận được vinh dự này từ Viện hàn lâm khi năm nay mới 32 tuổi.

• 2017-02-27 11:35

Ngay sau đó, tác phẩm mang đề tài đồng tính Moonlight của Barry Jenkins được Amy Adams gọi tên chiến thắng ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Đây là tượng vàng thứ hai tại sự kiện dành cho bộ phim sau Nam diễn viên phụ xuất sắc

(Mahershala Ali).

• 2017-02-27 11:34

Matt Damon và Ben Affleck công bố giải Kịch bản gốc xuất sắc được dành cho Manchester by the Sea. Bản thân Damon cũng là một nhà sản xuất của bộ phim do đạo diễn kiêm biên kịch Kenneth Lonergan thực hiện. Nội dung phim xoay quanh Lee Chandler (Casey Affleck) - một người đàn ông có quá khứ đầy bi kịch và bỗng phải trở thành người giám hộ cho cậu cháu trai sau nhiều năm xa cách.

• 2017-02-27 11:18

La La Land liên tiếp giành thêm hai chiến thắng về mặt âm nhạc là Nhạc nền xuất sắc và Ca khúc trong phim xuất sắc cho City of Stars. Đây là điều hoàn toàn nằm trong dự đoán của giới truyền thông và người hâm mộ trước giờ trao giải.

• 2017-02-27 11:07

Emma Stone và Ryan Gosling không trực tiếp thể hiện hai ca khúc nhận đề cử trong La La Land. Thay vào đó họ giới thiệu John Legend, nam ca sĩ cũng tham gia trong phim với một vai phụ. Danh ca da màu đang thể hiện liên khúc City of Stars và Audition (The Fools Who Dream).

• 2017-02-27 11:01

La La Land có chiến thắng thứ hai trong đêm nay. Đó là giải Quay phim xuất sắc dành cho Linus Sandgren và đây là tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp cá nhân anh.

• 2017-02-27 10:52

Trên sân khấu, Jimmy Kimmel thông báo đã hai tiếng của lễ trao giải Oscar trôi qua mà Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa có chia sẻ nào trên Twitter. Ông quyết định gửi thông điệp "đá đểu" tới nhà lãnh đạo của xứ sở cờ hoa rằng: "Này, Donald Trump, ông đã dậy chưa?".

Chưa dừng lại tại đó, Jimmy Kimmel còn gửi tiếp lời nhắn: "Meryl gửi lời chào ông đấy". Trong quá khứ, giữa Donald Trump và Meryl Streep từng xảy ra đấu khẩu và Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ có lần gọi huyền thoại là "overrated" (được đánh giá cao quá đáng).

• 2017-02-27 10:46

MC Jimmy Kimmel trò chuyện với sao nhí Sunny Pawar của Lion và kết thúc bằng màn bế bổng cậu bé để diễn lại cảnh biểu tượng trong bộ phim hoạt hình The Lion King.

• 2017-02-27 10:38

La La Land thất bại tại một hạng mục quan trọng là Dựng phim xuất sắc trước Hacksaw Ridge. Như vậy, nhà dựng phim người gốc Việt Tom Cross đã không có cơ hội nâng cao tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp sau Whiplash (2014).

• 2017-02-27 10:32

GIải Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc do Felicity Jones và Riz Ahmed - bộ đôi tham gia bom tấn Rogue One: A Star Wars Story - công bố. Tác phẩm được gọi tên chiến thắng là The Jungle Book, phiên bản live-action của câu chuyện Cậu bé rừng xanh quen thuộc.

• 2017-02-27 10:19

MC Jimmy Kimmel đưa một số du khách đang có mặt tại Los Angeles vào khán phòng và trao cho họ cơ hội chụp ảnh cùng các ngôi sao ngồi hàng ghế đầu trong khán phòng như Ryan Gosling hay Denzel Washington.

Theo The Guardian, họ đã được bí mật lựa chọn từ trước nên tỏ ra không quá bất ngờ khi tiến vào nhà hát Dolby. Jennifer Aniston tặng kính râm cho một nữ du khách, và nhiều người tranh thủ bày tỏ tình cảm với huyền thoại Meryl Streep.

Song, màn pha trò của Jimmy Kimmel lập tức vấp phải chỉ trích từ giới truyền thông quốc tế khi vị MC lôi tên của các du khách ra đùa cợt.

• 2017-02-27 10:16

La La Land đã có chiến thắng đầu tiên trong đêm trao giải Oscar lần thứ 89. Đó là hạng mụcThiết kế sản xuất xuất sắc. Có mặt trên sân khấu để nhận tượng vàng là đôi vợ chồng David và Sandy Reynolds-Wasco. Rõ ràng, thiết kế bối cảnh là một trong những điểm sáng lớn và góp phần vào thành công chung của tác phẩm ca vũ nhạc.

• 2017-02-27 10:13

Hai giải thưởng dành cho thể loại hoạt hình là Phim hoạt hình ngắn và Phim hoạt hình xuất sắc được dành cho Piper và Zootopia. Trong đó, Zootopia đến từ xưởng hoạt hình Walt Disney và là một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm 2016 khi có doanh thu lên tới hơn 1 tỷ USD.

• 2017-02-27 09:59

The Salesman giành giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc khi đại diện cho điện ảnh Iran. Trước đó, đạo diễn Asghar Farhadi không thể có mặt tại Mỹ vì chính sách cấm người nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump.

Bản thân Farhadi sau đó chủ động từ chối nhận đặc cách từ Viện hàn lâm khi ông muốn góp tiếng phản đối chính phủ của Trump. Đây cũng là lần thứ hai điện ảnh Iran có vinh dự nhận giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc của Oscar. Lần trước, đó là A Separation (2011) - một tác phẩm khác của Farhadi.

• 2017-02-27 09:56

Viola Davis có bài phát biểu cảm động trong nước mắt, và khiến không ít người dưới khán phòng cũng phải rơi lệ theo. "Có một nơi mà mọi người có lẽ sẽ cùng nhau tề tựu, và đó là nghĩa địa. Người ta cứ hỏi tôi suốt rằng, cô muốn kể câu chuyện gì?... Nghề nghiệp của chúng ta mang mục đích ăn mừng cuộc sống. Tôi xin dành tặng chiến thắng này cho August Wilson - tác giả quá cố của vở kịch Fences - người đã nằm xuống giống như bao cá nhân bình thường khác".

• 2017-02-27 09:44

Mark Rylance, người thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc năm 2016, có mặt để công bố giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm nay. Giống như nhiều giải thưởng tiền Oscar, Viola Davis của Fences là người được gọi tên. Cô đã có tượng vàng Oscar đầu tiên sự nghiệp sau ba lần nhận đề cử.

Song, nhiều người trước đó cho rằng đây là trường hợp "category fraud" (đánh tráo hạng mục) và Davis lẽ ra phải tham gia hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Dù sao,màn trình diễn của cô trong Fences vẫn là vô cùng ấn tượng và gây ra cảm xúc mạnh cho khán giả.

• 2017-02-27 09:40

Lúc này, Viện hàn lâm đang chiếu clip tri ân bốn cá nhân nhận giải Thành tựu Oscar năm nay, bao gồm Thành Long, Anna V. Coates, Lynn Stalmaster và Frederick Wiseman. Họ vốn đã nhận được tượng vàng từ một sự kiện riêng hồi cuối 2016.

• 2017-02-27 09:38

Ngay trước khi hai giải âm thanh được công bố, MC Jimmy Kimmel cho thả kẹo xuống khán phòng. Ông hài hước cho rằng năm sau Viện hàn lâm nên trao tượng vàng Oscar theo phong cách này.

• 2017-02-27 09:32

Chiến thắng của Hacksaw Ridge giúp Kevin O'Connell có được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp sau 21 lần nhận đề cử. Ông cảm ơn mẹ, người 39 năm trước đã khuyến khích mình đi theo nghiệp điện ảnh và cho rằng có một ngày con trai sẽ đứng trên sân khấu nhận giải của Viện hàn lâm.

• 2017-02-27 09:30

Chris Evans và Sofia Boutella cùng nhau công bố giải Dàn dựng âm thanh dành cho Arrival và Hòa âm xuất sắc cho Hacksaw Ridge.

Như vậy, La La Land đã thất bại tại ba hạng mục của Oscar năm nay và mất cơ hội phá kỷ lục 11 chiến thắng trong một đêm trao giải của những Ben-Hur (1959), Titanic (1997) và Lord of the Rings: The Return of the King (2003).

• 2017-02-27 09:14

Đúng như dự đoán, O.J.: Made in America thắng giải Phim tài liệu xuất sắc. Tác phẩm từng gây ra tranh cãi về chuyện có đúng chuẩn tranh giải hay không khi mang thời lượng kéo dài gần 8 tiếng và được phát sóng trên truyền hình.

• 2017-02-27 09:08

Bom tấn Fantastic Beasts and Where to Find Them được gọi tên chiến thắng ở hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc. Qua đó, nhà thiết kế huyền thoại Colleen Atwood đã có được tượng vàng Oscar thứ tư trong sự nghiệp.

• 2017-02-27 08:58

Mahershala Ali đi vào lịch sử khi là diễn viên đạo Hồi đầu tiên sở hữu tượng vàng Oscar. Anh cảm ơn gia đình và đạo diễn Barry Jenkins trên sân khấu nhận giải.

• 2017-02-27 08:58

Bom tấn Suicide Squad thắng giải Hóa trang & làm tóc xuất sắc. Bom tấn siêu anh hùng từng gây tranh cãi về mặt chất lượng nhưng vẫn thắng lớn tại phòng vé hồi mùa hè 2016. Tại giải thưởng Mâm xôi vàng năm nay, phim phải nhận hai đề cử nhưng rất may đã không bị gọi tên.

• 2017-02-27 08:49

Alicia Vikander có mặt trên sân khấu để công bố giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Người giành chiến thắng là Mahershala Ali của bộ phim đồng tính Moonlight. Đây là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

• 2017-02-27 08:35

Lễ trao giải Oscar 2017 mở màn bằng màn trình diễn ca khúc Can't Stop the Feeling của Justin Timberlake. Nhạc phẩm nhận đề cử Ca khúc trong phim xuất sắc khi xuất hiện trong bộ phim Trolls.

• 2017-02-27 08:31

Bình chọn của Zing.vn trước lễ trao giải cho thấy độc giả rất ủng hộ La La Land với 65,3% phiếu bầu. Đứng thứ hai là Moonlight, nhưng tác phẩm mang đề tài đồng tính chỉ nhận được 7,26% phiếu bầu.

• 2017-02-27 08:23

Trở lại với La La Land, ngay trước lễ trao giải, một số tờ báo uy tín của quốc tế chỉ trích rằng nếu Viện hàn lâm trao giải Phim truyện xuất sắc cho bộ phim thì đó là một "thảm họa".

Câu hỏi lớn đầu tiên mà những người phản đối việc trao giải Oscar hạng mục Phim truyện xuất sắc năm nay cho La La Land đặt ra hóa ra lại chính là câu hỏi muôn thuở: nghệ thuật vị nghệ thuật, hay nghệ thuật vị nhân sinh? Theo họ, trong một năm nước Mỹ sôi sục vì các mâu thuẫn xã hội liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, chính trị, La La Land lại chẳng mang trong mình chút hơi thở thời đại nào với nội dung truyền thống về tình yêu và khát vọng nghệ thuật.

Zing.vn đã có lời kiến giải về những tranh cãi này trước giờ trao giải.

• 2017-02-27 08:19

Denzel Washington đi cùng bà xã tới tham dự Oscar 2017. Với bộ phim Fences, ông mới lên ngôi tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của giải thưởng SAG do Hiệp hội Diễn viên Mỹ bầu chọn. Do đó, Washington có mặt tại nhà hát Dolby với tràn trề cơ hội, dù Casey Affleck với Manchester by the Sea trước đó làm mưa làm gió tại nhiều sự kiện tiền Oscar khác. Nếu lên ngôi, ông sẽ trở thành diễn viên da màu thành công nhất lịch sử Oscar với ba tượng vàng.

• 2017-02-27 08:13

Còn khoảng 20 phút nữa là lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 89 sẽ chính thức diễn ra. Các ngôi sao đang dần dần từ thảm đỏ tiến vào trong khán phòng nhà hát Dolby.

• 2017-02-27 08:02

Brie Larson có mặt tại Oscar 2017 trong bộ đầm đen đầy quyến rũ. Năm ngoái, cô giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim độc lập Room. Khán giả sắp được gặp lại cô trong Kong: Skull Island - bom tấn mới về King Kong có thời gian quay hơn một tháng tại Việt Nam hồi đầu năm 2016.

Trong vài giờ nữa, Brie Larson sẽ nhận trách nhiệm xướng tên người chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của Oscar năm nay.

• 2017-02-27 07:59

Không phải ai cũng biết Kevin O’Connell, nhưng ông là cái tên rất đáng chú ý tại Oscar. Người nhân viên hòa âm nhận đề cử thứ 21 sự nghiệp với tác phẩm chiến tranh Hacksaw Ridge (2016). Ở cả 20 lần trước, ông luôn ra về tay trắng. Cũng tại hạng mục Hòa âm xuất sắc của Oscar 2017, Greg P. Russell nhận đề cử thứ 17 sự nghiệp với 13 Hours (2016) mà chưa một lần cầm tượng vàng trên tay.

Sẽ có một người hưởng niềm vui, hoặc cả hai cùng phải kéo dài nỗi buồn nếu như Viện hàn lâm chọn vinh danh các đại diện từ ba bộ phim còn lại là Arrival, La La Land và Rogue One

• 2017-02-27 07:47

Emma Stone rạng rỡ trong chiếc váy ánh kim. Ngôi sao của La La Land là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu "ảnh hậu" tại Oscar năm nay. Tuy nhiên, có một chút đáng tiếc khi Emma Stone sẽ không trực tiếp thể hiện ca khúc Audition (The Fools Who Dream) trên sân khấu trao giải như ở La La Land. Người thể hiện nhạc phẩm sẽ là John Legend.

• 2017-02-27 07:43

Jimmy Kimmel đang theo dõi thảm đỏ qua màn hình TV trong phòng chờ. Vị MC nổi tiếng hài hước chính là người nắm giữ vai trò dẫn dắt sự kiện điện ảnh năm nay.

• 2017-02-27 07:31

Andrew Garfield là một trong năm tài tử nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc. Anh có vinh dự khi sắm vai Desmond T. Doss - người lính quân y không chịu cầm súng vì niềm tin tôn giáo, mà chỉ tập trung cứu người trên chiến trường Thế chiến thứ II khốc liệt ở Nhật Bản. Đây là nhân vật có thật trong lịch sử và bộ phim Hacksaw Ridge của đạo diễn Mel Gibson đã thành công trong việc lấy cảm xúc từ người xem.

• 2017-02-27 07:22

Damien Chazelle là cái tên sáng giá nhất ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc với La La Land, đặc biệt sau khi anh thắng giải DGA của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ. Nếu ra về với tượng vàng, Chazelle sẽ tái lập kỷ lục là nhà làm phim trẻ tuổi nhất lịch sử được Viện hàn lâm vinh danh khi năm nay mới 32 chỉ tuổi. Năm 1932, ở độ tuổi tương tự, Norman Taurog đã giành chiến thắng với Skippy (1931).

• 2017-02-27 07:06

Một khoảnh khắc đẹp sau khi lễ trao giải Oscar 2016 khép lại. Lần lượt Mark Rylance, Brie Larson, Leonardo DiCaprio và Alicia Vikander là những cá nhân giành chiến thắng về diễn xuất tại sự kiện điện ảnh năm ngoái.

• 2017-02-27 07:01

Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của Oscar 2016 từng chứng kiến sự lên ngôi của Leonardo DiCaprio. Năm nay, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu Leo sẽ gọi tên Casey Affleck hay Denzel Washington?

Mở màn mùa giải thưởng điện ảnh 2016-17, Casey Affleck trong bộ phim chính kịnh Manchester by the Sea cứ thế làm mưa, làm gió tại các sự kiện với giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Giống như anh trai Ben Affleck, Casey cũng có lúc làm đạo diễn, sở hữu khả năng diễn xuất được giới phê bình đánh giá còn cao hơn Ben. Nhưng phải mãi tới Manchester by the Sea, cậu em nhà Affleck mới thực sự thoát khỏi bóng người anh, với hai giải thưởng đáng chú ý là Quả cầu vàng và BAFTA.

Song, thất bại tại giải thưởng của Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG) trước Denzel Washington với Fences khiến cơ hội của Casey Affleck bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện một số bài báo đồng thời nhắc lại bê bối tình dục năm xưa của Affleck, nên chiếm ưu thế vào giờ chót ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc rốt cuộc là ngôi sao da màu đáng kính.

Nếu giành chiến thắng, Denzel Washington sẽ có tượng vàng Oscar thứ ba trong sự nghiệp và là diễn viên da màu nói chung thành công nhất lịch sử giải thưởng.

Ba cái tên còn lại cạnh tranh gồm Andrew Garfield với Hacksaw Ridge, Viggo Mortensen với Captain Fantastic và Ryan Gosling với La La Land rất khó chen chân vào cuộc đua “song mã” giữa Affleck - Washington và đây chính là hạng mục khiến người hâm mộ hồi hộp nhất trước giờ G.

• 2017-02-27 06:50

Thành Long là một trong bốn người nhận giải Thành tựu Oscar từ Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ năm nay. Ông xuất hiện trên thảm đỏ cùng búp bê gấu trúc - loài động vật biểu tượng của quê hương.

• 2017-02-27 06:48

Lucas Hedges đã có mặt trên thảm đỏ Oscar 2017. Tài năng trẻ người Mỹ năm nay mới 20 tuổi và là đối trọng xứng đáng của Casey Affleck trong bộ phim bi kịch Manchester by the Sea. Nếu thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc, anh sẽ trở thành người trẻ nhất từng nâng cao tượng vàng hạng mục này. Tuy nhiên, đối thủ của Hedges đều là những cái tên đáng gờm như Jeff Bridges trong Hell or High Water, Mahershala Ali trong Moonlight hay Dev Patel trong Lion.

• 2017-02-27 06:44

Đây là năm đầu tiên các diễn viên da den có mặt ở cả bốn hạng mục diễn xuất, bao gồm Nam diễn viên chính, Nữ diễn viên chính, Nam diễn viên phụ và Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Do đó, có khả năng cả bốn ngôi sao được Oscar vinh danh năm nay đều là người da màu. Nó sẽ xảy ra nếu Viện hàn lâm quyết định cùng lúc trao tượng cho Denzel Washington với Fences (Nam chính), Mahershala Ali với Moonlight (Nam phụ), Ruth Negga với Loving (Nữ chính) và Viola Davis với Fences hoặc Naomie Harris với Moonlight hoặc Octavia Spencer với Hidden Figures (Nữ phụ).

Việc trao đề cử cho hàng loạt diễn viên da màu năm nay khiến AMPAS tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau hai năm liên tiếp họ chỉ dành cơ hội cho các diễn viên da trắng và phải hứng chịu luồng chỉ trích #OscarsSoWhite.

• 2017-02-27 06:36

Xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ đầm Armani Prive, Isabelle Huppert là ẩn số thú vị tại Oscar 2017. Sau hơn bốn thập kỷ lăn lộn trong nghiệp diễn xuất, minh tinh 63 tuổi người Pháp mới nhận đề cử Oscar đầu tiên sự nghiệp với bộ phim mang đề tài cưỡng dâm Elle. Bà đã chiến thắng tại Quả cầu vàng, nhưng đó là nơi hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc được chia theo thể loại và Huppert không phải đối đầu ứng cử viên nặng ký Emma Stone từ La La Land.

Nếu như tên của Isabelle Huppert nằm trong phong bì chiến thắng vài giờ tới, đó sẽ là lời tri ân không thể tuyệt vời hơn đến minh tinh gạo cội nước Pháp, cũng như tới đạo diễn của Elle là Paul Verhoeven - người từng bị Hollywood hắt hủi.

• 2017-02-27 06:32

La La Land đang đước trước cơ hội giành được "The Big Five" tại Oscar 2017, điều mà mới chỉ ba tác phẩm trong quá khứ làm được. Ảnh: Summit.

La La Land sở hữu 14 đề cử tại Oscar 2017, trong đó có cả năm hạng mục quan trọng nhất thường được mệnh danh là “The Big Five”, bao gồm Phim truyện, Đạo diễn, Nam diễn viên chính, Nữ diễn viên chính và Kịch bản xuất sắc (dành cho kịch bản gốc). Trong lịch sử giải thưởng Oscar, mới chỉ có đúng ba tác phẩm ẵm trọn toàn bộ nhóm giải thưởng lớn, gồm It Happened One Night (1934), One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) và The Silence of the Lambs (1991).

Nhận 14 đề cử cũng giúp La La Land đứng trước cơ hội san bằng hoặc vượt qua kỷ lục 11 chiến thắng trong một đêm Oscar của những tác phẩm kinh điển bao gồm Ben-Hur (1959), Titanic (1997) và Lord of the Rings: The Return of the King (2003).

• 2017-02-27 06:23

Các chuyên gia quốc tế của Zing.vn năm nay dành tình cảm cho Moonlight, nhưng tiên đoán rằng La La Land sẽ giành thắng lợi chung cuộc. Chị Genevieve Sarah Loh - phóng viên kỳ cựu của Channel NewsAsia - chia sẻ: "Không ai có thể phủ nhận tính giải thoát của La La Land. Sức mạnh của bộ phim nằm ở việc nó có thể thu hút ngay cả những khán giả không thích thể loại ca vũ nhạc, cùng việc đạo diễn Damien Chazelle chọn được hai diễn viên chính tuyệt vời.

Chị Genevieve Sarah Loh là phóng viên có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí tại Singapore.

La La Land được thực hiện theo phong cách Hollywood cổ điển, mang bầu không khí mộng mơ mà những thành viên của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ vốn rất yêu thích".

Ngoài ra, chị Genevieve cũng cho rằng Emma Stone nhiều khả năng sẽ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, dù cá nhân thích màn trình diễn của Natalie Portman trong Jackie hay Isabelle Huppert trong Elle hơn.

• 2017-02-27 06:20

Những ngôi sao đầu tiên đã có mặt trên thảm đỏ của Oscar 2017. Ruth Negga là cái tên gây bất ngờ trong danh sách tranh giải khi cô nhận đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Loving, qua đó cướp đi cơ hội của một ứng cử viên đình đám là Amy Adams trong Arrival.

Theo quan sát của giới phóng viên có mặt tại hiện trường, thời tiết tại Los Angeles hôm nay nhiều khả năng có mưa lớn và sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động thảm đỏ của sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh.

• 2017-02-27 06:14

Thời điểm này, có lẽ chỉ Moonlight là còn khả năng gây ra bất ngờ, dù cơ hội ấy là rất mong manh. Bộ phim cũng giành giải Phim truyện xuất sắc tại Quả cầu vàng, nhưng là ở hạng mục dành cho thể loại chính kịch. Tác phẩm mang đậm hơi thở của cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng xã hội, bình đẳng giới tính. Đây vốn là những chủ đề nóng bỏng trong xã hội nước Mỹ hiện đại.

Moonlight mới thắng thêm giải Phim truyện xuất sắc tại Tinh thần Độc lập 2017 vào ngày 25/2. Ảnh: A24.

Trong con mắt của giới phê bình, theo tổng kết điểm trên Rotten Tomatoes, chính Moonlight mới là tác phẩm có điểm cao nhất theo đánh giá của họ nếu so với nhóm 8 tác phẩm còn lại tranh giải khi nhận điểm 9/10. Manchester by the Sea kém hơn một chút với điểm 8,9, còn điểm dành cho La La Land là 8,7.

Trong ngày 25/2, Moonlight mới càn quét giải thưởng Tinh thần Độc lập - Independent Spirit Awards. Hai năm gần nhất, Birdman (2014) và Spotlight (2015) đã giành chiến thắng tại đây và sau đó lên ngôi tại Oscar.

• 2017-02-27 05:45

Trong một năm nước Mỹ chứng kiến nhiều biến động trên chính trường, La La Land có thể coi là “cánh chim lạ” khi tác phẩm ca vũ nhạc không đề cập đến các xung đột chính trị hoặc xã hội đương đại, mà tập trung mô tả những đề tài hết sức truyền thống của Hollywood: đó là tình yêu đôi lứa, đó là khát vọng và đam mê với âm nhạc và điện ảnh, cũng như những trăn trở về cuộc sống và tương lai.

Hàng loạt giải thưởng tiền Oscar đã gọi tên La La Land. Ảnh: Summit.

Nội dung lãng mạn đầy chất thơ ấy của La La Land có lẽ khiến nhiều khán giả liên tưởng tới The Artist - tác phẩm thắng giải Oscar cho Phim truyện xuất sắc vào năm 2011. Tương tự như bộ phim của đạo diễn Michel Hazanavicius, La La Land hiện là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng cao quý tại sự kiện Oscar lần thứ 89.

Bởi lẽ, tác phẩm của đạo diễn Damien Chazelle đã quét sạch gần như toàn bộ các giải thưởng Phim truyện xuất sắc kể từ cuối năm 2016 tới nay, từ Critics' Choice Award, Quả Cầu vàng (hạng mục Phim hài hoặc ca vũ nhạc), giải BAFTA của Viện Hàn lâm Điện ảnh Anh quốc, cho tới giải của Hiệp hội Nhà sản xuất (PGA) và Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA).

Theo cách tính của trang web thống kê FiveThirtyEight, La La Land hiện đã giành được tới 319 điểm từ các sự kiện và giải thưởng điện ảnh tiền Oscar năm nay. Con số đó vượt xa ba tác phẩm kế tiếp là Moonlight với 114 điểm, Manchester by the Sea với 104 điểm và Arrival với 90 điểm.

• 2017-02-27 05:10

Đến hẹn lại lên, giới truyền thông và người hâm mộ bộ môn nghệ thuật thứ bảy trên toàn thế giới cùng nhau hồi hộp chờ đón lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 89 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS) diễn ra trong sáng 27/2 theo giờ Việt Nam.

Với 14 đề cử cùng hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ trước đó, liệu La La Land sẽ giành chiến thắng và lập nên những kỷ lục mới nào tại Oscar? Hay Moonlight sẽ tạo ra một trong những cuộc lật đổ vĩ đại nhất lịch sử? Cuộc đua giữa Casey Affleck với Denzel Washington tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc sẽ có kết quả ra sao? Emma Stone có lên ngôi "ảnh hậu" như dự đoán của giới truyền thông?

Toàn bộ câu trả lời sẽ có sau đây vài giờ nữa.

Danh sách giải thưởng Oscar 2017 (đang cập nhật)

Phim truyện xuất sắc

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester By the Sea

Moonlight (thắng)

Đạo diễn xuất sắc

Denis Villeneuve với Arrival

Mel Gibson với Hacksaw Ridge

Damien Chazelle với La La Land (thắng)

Kenneth Lonergan với Manchester by the Sea

Barry Jenkins với Moonlight

Nam diễn viên chính xuất sắc

Casey Affleck trong Manchester by the Sea (thắng)

Andrew Garfield trong Hacksaw Ridge

Ryan Gosling trong La La Land

Viggo Mortensen trong Captain Fantastic

Denzel Washington trong Fences

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Isabelle Huppert trong Elle

Ruth Negga trong Loving

Emma Stone trong La La Land (thắng)

Natalie Portman trong Jackie

Meryl Streep trong Florence Foster Jenkins

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Mahershala Ali trong Moonlight (thắng)

Jeff Bridges trong Hell or High Water

Lucas Hedges trong Manchester by the Sea

Dev Patel trong Lion

Michael Shannon trong Nocturnal Animals

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Viola Davis trong Fences (thắng)

Naomie Harris trong Moonlight

Nicole Kidman trong Lion

Octavia Spencer trong Hidden Figures

Michelle Williams trong Manchester by the Sea

Kịch bản gốc xuất sắc

Hell or High Water (Taylor Sheridan)

La La Land (Damien Chazelle)

The Lobster (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou)

Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan) (thắng)

20th Century Women (Mike Mills)

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Arrival (Eric Heisserer)

Fences (August Wilson)

Hidden Figures (Allison Schroeder, Theodore Melfi)

Lion (Luke Davies)

Moonlight (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney) (thắng)

Phim tài liệu xuất sắc

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America (thắng)

The 13 th

Phim hoạt hình xuất sắc

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life As a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia (thắng)

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

Land of Mine (Đan Mạch)

A Man Called Ove (Thụy Điển)

The Salesman (Iran) (thắng)

Tanna (Australia)

Toni Erdmann (Đức)

Dựng phim xuất sắc

Arrival (Joe Walker)

Hacksaw Ridge (John Gilbert) (thắng)

Hell or High Water (Jake Roberts)

La La Land (Tom Cross)

Moonlight (Joi McMillon, Nat Sanders)

Quay phim xuất sắc

Arrival (Bradford Young)

La La Land (Linus Sandgren) (thắng)

Lion (Grieg Fraser)

Moonlight (James Laxton)

Silence (Rodrigo Prieto)

Thiết kế sản xuất xuất sắc

Arrival (Patrice Vermette)

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Stuart Craig)

Hail, Caesar!

La La Land (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco) (thắng)

Passengers (Guy Hendrix Dyas)

Thiết kế phục trang xuất sắc

Allied (Joanna Johnston)

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood) (thắng)

Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)

Jackie (Madeline Fontaine)

La La Land (Mary Zophres)

Nhạc nền trong phim xuất sắc

Jackie (Micachu)

La La Land (Justin Hurwitz) (thắng)

Lion (Dustin O'Halloran, Hauschka)

Moonlight (Nicholas Britell)

Passengers (Thomas Newman)

Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc

Audition trong La La Land

Can’t Stop the Feeling! trong Trolls

City of Stars trong La La Land (thắng)

The Empty Chair trong Jim: The James Foley Story

How Far I'll Go trong Moana

Dàn dựng âm thanh xuất sắc

Arrival (thắng)

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Hòa âm xuất sắc

Arrival

Hacksaw Ridge (thắng)

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book (thắng)

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Hóa trang và làm tóc xuất sắc

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad (thắng)

Phim ngắn xuất sắc

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing (thắng)

Timecode

Phim tài liệu ngắn xuất sắc

4.1 Miles

Extremis

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets (thắng)

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper (thắng)

Tuấn Lương