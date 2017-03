Kỹ thuật trồng cây hoa sen mini Nhật bằng hạt vô cùng đơn giản, bạn có thể tận dụng chậu, chum, bát, bình thủy tinh...

Hoa Sen mini Nhật có mùi thơm nhẹ nhàng, ngan ngát, hoa nở đẹp không thua gì loại sen được trồng trong đầm lầy lớn. Chính vì vẻ đẹp mong manh manh, tinh khiết của nó mà Kỹ thuật trồng cây hoa Sen mini Nhật hiện nay được nhiều chị em quan tâm và lựa chọn.

Trên thị trường hiện nay đã xuất hiện phổ biến các hạt giống trồng Sen mini Nhật để chị em có thể tự tay trồng vô cùng tiện lợi. Loại sen này cho ra hoa lớn khoảng bằng 1/3 sen trong đầm. Chúng ta có thể tự tay trồng loại hoa này mà không cần đến khuôn viên hay ao hồ rộng lớn. Chỉ cần những chiếc chum, vại, chậu gốm hay chậu thủy tinh thường dùng để nuôi cá là đã có thể trồng sen làm đẹp nhà rồi.

Kỹ thuật trồng Sen mini Nhật Bản vô cùng đơn giản. Ảnh minh họa

Thời vụ

Thời điểm trồng hoa Sen mini Nhật vụ Hè Thu từ khoảng tháng 5 - tháng 7, và vụ Đông Xuân từ tháng 12 - tháng 1. Nơi trồng có thể à chậu, vại, lọ thủy tinh miệng rộng để cây có không gian thuận lợi để đẻ nhánh và phát triển tốt.

Đất trồng

Sen là cây dễ trồng, dễ phát triển ở nhiều loại đất khác nhau nhưng loại đất lý tưởng để trồng hoa Sen mini Nhật là đất sét pha với đất cát bùn theo tỷ lệ 2:1. Bạn cũng có thể lấy bùn trực tiếp từ đầm lầy hoặc ruộng về để trồng.

Chọn hạt giống và xử lý hạt nhanh nảy mầm

Chọn những hạt sen có giống tốt phải đảm bảo yêu cầu to, già, sậm màu. Đầu tiên, bạn cần quan sát thật kỹ hạt sen, bạn sẽ thấy có 1 đầu hơi lõm vào bên trong, đây là phần ta cần xử lý. Vì vỏ hạt sen khô khá dày và rất cứng nên ta cần hỗ trợ hạt nảy mầm nhanh bằng cách dùng dao sắc có đầu nhọn gọt lớp vỏ phía trên của hạt, hoặc có thể dùng dũa/giấy nhám mài hết lớp vỏ ngoài, cẩn thận đừng để trầy hạt. Việc này không chỉ giúp hạt sen nhanh nảy mầm mà còn giúp tránh hạt bị thối rữa bên trong.

Sau khi đã xử lý hat, đặt những hạt giống vào cốc nước ở nhiệt độ 20 đến 30 độ C tốt nhất là 21 độ C. Nước ngâm phải thay mỗi ngày 2 lần cho đến khi hạt nảy mầm. Chú ý, chỉ những hạt chìm xuống đáy mới có khả năng ra mầm, những hạt nổi lên trên thì nên loại bỏ. Chỉ sau 3-5 ngày hạt giống sẽ xuất hiện mầm xanh non nhú ra, tiếp tục thay nước hàng ngày, ở giai đoạn này cần làm nhẹ nhàng hơn trước để tránh ảnh hưởng đến các mầm non.

Dù kỹ thuật trồng cây Sen mini đơn giản nhưng phải đúng cách, chăm sóc tỉ mỉ. Ảnh minh họa

Kỹ thuật trồng cây hoa Sen mini Nhật

Trong kỹ thuật trồng cây Sen mini Nhật phải trồng sen bằng đất/bùn sạch, không ô nhiễm. Trước khi tiến hành trồng ta cần làm sạch đất bằng cách rắc 1 thìa nhỏ vôi bột vào đất/bùn để khử khuẩn và khử chua, để khoảng 1 tuần mới cho Sen vào. Loại đất lý tưởng để trồng sen là theo tỷ lệ hai phần đất sét và một phần đất cát bùn. Đổ lượng đất vào trong chậu cao khoảng 15 cm là vừa đủ để tạo môi trường cho cây con phát triển. Lượng nước bên trên cao hơn lượng đất khoảng 10cm là đạt tiêu chuẩn.

Sau 3 tuần mầm hạt sẽ đạt đến chiều cao khoảng 15cm. Lúc này không gian trong cốc không còn phù hợp nữa, chúng muốn có một môi trường lớn hơn cần chuyển sang trồng trong chậu, vại, chum…

Trồng cây Sen mini Nhật nên chọn những chậu mén, sành hoặc nếu là chậu nhựa thì nên chọn loại có màu tối để giúp hấp thụ nhiệt tốt và giữ ấm cho các cây con. Chú ý, dù là kiểu chậu nào thì cũng không được có lỗ thoát nước.

Chăm sóc

Sau khi trồng ra chậu khoảng từ 7 đến 10 ngày, bạn nên bón cho cây một số loại phân như NPK với liều lượng thích hợp. Sau 2 tháng, cây sẽ bắt đầu cứng cáp và cao từ 30 cm trở lên. Sen ưa sáng nên bạn hãy đặt chậu ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời ít nhất 6 tiếng/ ngày để cây quang hợp tốt.

Phòng trị bệnh

Dù cây Sen mini Nhật có sức sống mãnh liệt ít sâu bệnh nhưng thỉnh thoảng cũng bị sâu ăn lá, rệp, sâu bướm. Đây là những loài rất bị thu hút bởi hoa sen, do đó bạn cần phải lưu ý kiểm tra bắt sâu bọ và cắt lá bị sâu hỏng.

Nếu bạn thực sự có hứng thú tự tay trồng Sen mini Nhật thì trên đây là những bước hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cơ bản nhất cho bạn tham khảo nhé. Chúc các bạn có thể tạo ra được những chậu Sen mini Nhật tuyệt đẹp để chưng trong nhà, phòng khách, ban công hay hiên nhà. Dù ở vị trí nào thì chúng đều tạo ra một vẻ đẹp mong manh, cuốn hút và thơm nồng.

An Dương