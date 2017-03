Một kỹ sư lập trình tại Việt Nam có thể đạt mức thu nhập từ 1.300 - 2.000 USD mỗi tháng nếu bắt kịp kiến thức về những công nghệ mới nhất trên thị trường hiện nay.

Số liệu này do VietnamWorks, trang web việc làm, công bố ngày 6-3, về lương, phúc lợi nhân viên và kỹ năng ngành công nghệ thông tin năm 2017.

Theo thống kê trong năm 2016, một kỹ sư lập trình tại Việt Nam có thể đạt mức thu nhập từ 1.300 - 2.000 USD mỗi tháng nếu bắt kịp kiến thức về những công nghệ mới nhất trên thị trường hiện nay. Đứng đầu là ứng viên có kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình Objective-C.

Ngoài ra, có 81% nhà tuyển dụng tham gia khảo sát đã có kế hoạch tăng lương cho nhân viên trong năm 2017, mức tăng sẽ vào khoảng từ 6-20%.

Ngành Công nghệ thông tin được đánh giá, hút nhân sự lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: P.ĐIỀN

Đáng chú ý, ngành IT đang hút nhân sự cao nhất từ trước đến nay. Số lượng đăng tải việc làm ngành IT trên trang Vietnamworks năm 2013 là 6,792 việc làm thì trong năm 2016 đã lên tới 14,997.

VietnamWorks đánh giá, cách đây 15 năm, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành công nghệ thông tin chủ yếu phục vụ cho mảng gia công phần mềm, thì hiện nay xu hướng này đang chuyển dịch sang mảng dịch vụ với nhiều công ty phát triển sản phẩm phần mềm đã xây dựng văn phòng làm việc và trung tâm phát triển phần mềm tại Việt Nam.

Xu hướng tuyển dụng nhân sự ngành IT trong năm 2017

Top 5 kỹ năng được nhà tuyển dụng cần nhất trong năm 2017, gồm: JavaScript, PHP, C#, HTML5 và Java. Trong đó, nhu cầu về JavaScript đang tăng mạnh, hơn 50% các công ty tham gia khảo sát đều đã đưa JavaScript vào kế hoạch tuyển dụng năm nay của họ.

Bên cạnh đó, nhân sự IT có kiến thức và kỹ năng về Angular.JS là một web framework mở dựa trên JavaScript, kỹ năng về Mobile Native Platforms đang được các nhà tuyển dụng “săn đón” nhiều nhất trong năm nay.

Ngoài ra, trong năm 2017, các trào lưu công nghệ trên thế giới sẽ có những tác động đến thị trường IT tại Việt Nam, bao gồm điện toán đám mây, JavaScript, An ninh mạng, Big Data, Internet of Things và Docker.

Nhân sự làm trong ngành IT nắm được thông tin về các trào lưu công nghệ này sẽ có những lợi thế nhất định khi tìm kiếm việc làm mới trong năm nay.

Nguồn: VietnamWorks