“Tư thế bào thai” là một trong những kỹ năng giúp hành khách hạn chế thương vong nhất khi xe gặp nạn.

Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn xe khách xảy ra gây chết người. Nhiều độc giả đặt ra câu hỏi cần trang bị những kỹ năng gì để có thể sống sót hoặc hạn chế thương vong khi xe khách gặp nạn.

Chúng tôi đã trao đổi với các chuyên gia nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cần thiết giúp ích lúc xe gặp nạn.

Tư thế quyết định tính mạng

ThS Nguyễn Thành Nhân, khoa Chấn thương Chỉnh hình, BV ĐH Y Dược TP.HCM, nhận định những vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực sâu hoặc va chạm mạnh thường để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người chết và bị thương.

Trong số những nạn nhân, một số may mắn thoát chết hoặc một số nhờ vào kỹ năng thoát hiểm mà bảo toàn được tính mạng. Thực tế, việc trang bị những kỹ năng thoát hiểm sẽ giúp chúng ta chủ động xử lý tình huống.

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất để hạn chế thương vong cho hành khách ngồi trên ô tô khi xảy ra va chạm là gắn chặt mình vào ghế, ở tư thế cuộn tròn, cúi đầu càng thấp càng tốt, dùng tay ôm đầu để tạo thành một khối chặt. Đây là tư thế bào thai.

Ngoài ra, nếu có thể, hãy dùng những vật dụng mềm có sẵn trên xe như chăn, gối, quần áo để quấn quanh vùng cổ và đầu. Như vậy, khi xảy ra va chạm, khả năng sống sót sẽ cao hơn.

Khi xảy ra va chạm, hành khách hãy tìm cách thoát khỏi hiện trường càng xa và nhanh càng tốt, để tránh trường hợp phương tiện bốc cháy hoặc nổ. Nếu bị thương hoặc còn tỉnh táo, có thể gọi số điện thoại cấp cứu y tế 115 để nhờ hướng dẫn cách sơ cứu tại chỗ.

Cảnh sát PCCC TP Hà Nội diễn tập cứu người khi xe khách gặp tai nạn. Ảnh: Cảnh sát PCCC TP Hà Nội

Đừng nhắm mắt "tới đâu tới"

Bên cạnh đó, qua thực tế những lần cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông, những người ngồi trên xe mà thắt dây an toàn đúng cách thì tỉ lệ thương vong giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người thường có tâm lý chủ quan, ngay cả tài xế cũng quên thắt dây an toàn hoặc chỉ cài một cách qua loa chiếu lệ. Do đó khi xảy ra tai nạn, dây an toàn không phát huy hết tác dụng.

“Dây an toàn được thiết kế đặc biệt giúp người ngồi trên xe đảm bảo nguyên tắc an toàn đầu tiên là gắn chặt mình vào ghế một cách dễ dàng và đúng chuẩn” - ThS Nhân nói.

Đồng quan điểm, BS Phạm Viết Tình, BV Chấn thương Chỉnh hình, cũng cho rằng tư thế ngồi sẽ quyết định rất nhiều tới việc thoát hiểm của hành khách. Một điểm đáng chú ý khác là khi xe gặp tai nạn, mọi người thường nhắm mắt cho “tới đâu thì tới”. Tuy nhiên, mọi người cần mở mắt, bình tĩnh xử lý tình huống nhằm tránh được va chạm tạm thời khi gặp phải.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm cũng như nghiên cứu khoa học, việc chọn một chỗ ngồi an toàn trên xe cũng góp phần rất lớn trong việc hạn chế chấn thương. Theo đó, đối với xe khách, vị trí ngồi an toàn nhất là ở giữa xe, khu vực gần cửa chính. Ngồi ở vị trí này, hành khách sẽ chịu tác động ngoại lực gần như nhỏ nhất khi xe gặp va chạm.

Tuy nhiên, do mỗi xe có tới vài chục chỗ ngồi, nếu ai cũng chọn vị trí này thì sẽ không ai ngồi các vị trí còn lại. Do đó điều này chỉ là tương đối và hiệu quả khi hành khách là người lên xe trước, có thể chủ động chọn vị trí.