Làm thế nào để giữ gìn sự an toàn và tính mạng khi tham gia giao thông cùng với xe container, đó chính là kỹ năng lái xe an toàn tài xế và người đi đường cũng cần phải ghi nhớ những kiến thức cơ bản.

Nhiều vụ tai nạn giao thông là do lái xe container không làm chủ được tốc độ, lấn làn đường. (Ảnh: TTXVN)

Liên tiếp trong thời gian qua, hàng loạt các vụ tai nạn giữa xe container với các phương tiện trên đường đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người khi tham gia giao thông.

Ngay vào chiều 11/4, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra tại ngã tư Đệ Tứ (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) giữa xe container đã bất ngờ bị lật, đè bẹp xe ôtô 4 chỗ chạy ngược chiều do khoảng cách quá gần làm 2 người tử vong .

Chỉ cần nhắc tới xe container, rất nhiều người đi đường đã liên tưởng đến “hung thần xa lộ” hay thông tin trên các phương tiện truyền thông thường xuyên được nhắc tới những cụm từ như “người chết thảm dưới gầm container”, “người bị container cuốn vào gầm”, “container gây tai nạn liên hoàn”... khiến người đi đường cảm thấy bất an với tính mạng treo lơ lửng trên lưỡi hái tử thần.

Vậy, làm thế nào để giữ gìn sự an toàn và tính mạng khi tham gia giao thông cùng với xe container. Trước hết, đó chính là kỹ năng lái xe an toàn không chỉ của tài xế chạy xe container mà chính người đi đường cũng cần phải nhớ "nằm lòng" những kiến thức cơ bản để tránh “chạm mặt” với “hung thần container”.

Một số tài xế container đã chia sẻ những lời khuyên cũng như kinh nghiệm đi đường để tránh va chạm với loại phương tiện này.

1. Nhớ giữ khoảng cách khi theo sau xe tải: Bám đuôi bất cứ loại xe nào cũng nguy hiểm, đặc biệt là khi theo quá sát một xe tải nặng. Bạn càng cách xa xe tải bao nhiêu thì bạn càng ít có nguy cơ va chạm. Khi bạn có khoảng cách an toàn, bạn sẽ dễ quan sát đường xá, các loại biển báo và tín hiệu giao thông phía trước. Khi trời mưa các bánh xe tải có thể làm văng nước và đá. Khi bạn dừng sau xe tôi, bạn phải luôn nhớ là nó sẽ lùi lại một tí khi được khởi động lại, đặc biệt là khi đang lên dốc. Nếu bạn giữ vị trí lệch về bên trái làn đường một chút, tôi sẽ thấy được bạn đang ở phía sau và tôi sẽ để ý hơn một chút.

2. Luôn cảnh giác khi vượt xe tải. Luôn luôn vượt bên trái xe tải: Hãy nhớ rằng bạn cần phải nhìn thấy gương chiếu hậu của xe tôi để tôi thấy được bạn. Khi qua mặt bất kỳ xe lớn nào, hãy chắc rằng xe bạn đã vượt qua an toàn rồi mới trở về làn đường cũ. Nếu bạn giảm tốc bất thình lình, xe tải của tôi cũng cần phải có một khoảng cách và thời gian mới chậm lại hoặc dừng hẳn được. Xe tải không thể giảm tốc bất ngờ một cách an toàn được. Đừng trở về làn đường cũ khi mà bạn chưa thấy đèn trước của xe tôi trong gương chiếu hậu.

3. Hãy tránh "Điểm Mù - NO-ZONE": Giống như các xe ô tô khác, nguyên tắc an toàn trên hết của xe tải là "trông thấy và được trông thấy". Xe tải có khu vực che khuất tầm nhìn rất rộng ở cả hai bên, trực diện và đằng sau. Hãy tránh những vùng đó càng xa càng tốt. Nếu bạn đi sau một chiếc xe tải mà bạn không trông thấy gương chiếu hậu của nó, điều đó nghĩa là bác tài xe tải cũng không nhìn thấy bạn.

Cần tránh điểm mù của xe tải

4. Đừng vượt khi còn ngần ngại: Xe tải càng dài thì khoảng cách phải vượt càng xa. Đôi khi rất khó phán đoán được độ dài của chiếc xe tải. Đừng qua mặt khi bạn không chắc là có đủ thời gian hay không.

5. Hãy đánh một bán kính rộng khi vượt xe tải: Bán kính rộng của đường chạy sẽ giúp xe bạn tránh được luồng không khí nhiễu do xe tải tạo ra. Nó cũng giúp bạn an toàn hơn nếu như chiếc xe tải bị chao qua chao lại khi bạn đang vượt. Xe tải khi qua mặt bạn nó cũng có thể tạo ra những luồn khí mạnh, do đó để tránh nguy hiểm bạn hãy giữ vị trí ở sát bên phải của làn đường.

6. Hãy dành chỗ rộng cho xe tải đang quẹo: Xe tải cần không gian rộng để quẹo. Tài xế xe tải thường đánh một bán kính rộng sang phải hoặc trái để quẹo cho an toàn. Đừng bao giờ đến gần khoảng trống bên hông xe tải khi nó ra hiệu muốn quẹo, vì bác tài lúc đó đã và đang thực hiện tác vụ này rồi.

7. Bạn đã bật cây gạt nước lên chưa? Khi trời mưa, hãy nhớ bật cây gạt nước lên khi vượt xe tải của tôi. Bụi và nước văng lên tứ chiếc xe 18 bánh sẽ làm kiếng xe bạn mờ tịt. Bạn cần giữ vô-lăng bằng cả hai tay để dễ kiểm soát. Đừng vượt khi bụi nước văng quá nhiều.

8. Thời tiết xấu sẽ gây khó khăn lúc vượt: Thời tiết xấu sẽ gây bất lợi khi ta qua mặt xe tải nặng. Sự kết hợp của bụi nước, khí nhiễu, vận hành khó khăn của cả hai xe trên mặt đường trơn và tầm nhìn bị hạn chế, tất cả sẽ tăng cao khả năng va đụng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

9. Nhường cho xe tải đang vượt: Khi thấy xe tải muốn vượt, hãy luôn quan sát phía trước và gương chiếu hậu. Tập trung giữ cho tốc độ xe ổn định (hoặc chậm lại một chút) và canh thẳng về bên phải của làn đường. Điều này sẽ giúp xe tải vượt dễ dàng hơn.

10. Bóng tối che lấp các xe tải cũ kỹ: Vào ban đêm nếu bạn trông thấy một chiếc xe tải giống như đang đậu bên lề đường, hãy chắc chắn rằng bạn nhìn thấy toàn bộ thân xe. Hãy giảm tốc độ và chuẩn bị dừng hẳn nếu cần thiết. Rất nhiều xe tải cũ không phản chiếu ánh sáng tốt như là những chiếc đời mới. Thân xe tải có thể đang chắn đường của bạn. Trong điều kiện ánh sáng lờ mờ, khi phát hiện ra và muốn dừng lại thì đã quá muộn.

11. Quan sát xe tải để cảnh giác về tình hình đường xá: Tài xế xe tải ngồi trên cabin cao sẽ quan sát được xa hơn các lái xe ô tô. Nếu chiếc xe tải phía trước bạn bắt đầu giảm tốc độ, có khả năng đường phía trước đang có vấn đề. Hãy cảm nhận những tín hiệu từ tài xế xe tải và cũng giảm tốc độ theo.

Những điều ghi nhớ khi song hành cùng xe tải: Xe càng to, càng dài thì:

• Điểm mù càng rộng

• Thời gian dừng hẳn càng lâu

• Khoảng cách để vượt càng xa

• Không gian để xoay trở càng lớn./.