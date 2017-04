Ngoài kỷ luật cảnh cáo, bác sĩ Trường còn bị chuyển công tác về trạm y tế xã.

Ngày 5-4, tin từ Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết nơi đây đã triển khai quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với bác sĩ Cao Mạnh Trường, Phó Khoa Nội- Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, bác sĩ Trường còn bị chuyển công tác về Trạm Y tế xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành.

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (Sóc Trăng)- nơi bác sĩ Trường từng là phó khoa nội

Theo bác sĩ Trương Hoài Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, ông Trường là người trực tiếp điều trị cho bé Trịnh Thị Trúc Nguyên (2 tuổi), ngụ ấp Xây Đá, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Bé này thiệt mạng do tắc ruột vào ngày 26-1.

"Về mặt chuyên môn, bác sĩ Trường nhận bệnh, khám và điều trị đúng quy trình. Sai phạm của bác sĩ này là thái độ phục vụ bệnh nhân không tốt, chưa giải thích rõ ràng để gia đình bé Nguyên bức xúc", ông Phong chia sẻ.

Chị Sơn Thị Kịnh đau buồn trước cái chết của con gái

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26-1, vợ chồng anh Trịnh Trí Trung (34 tuổi, ngụ ấp Xây Đá, thị trấn Châu Thành) đưa con gái đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành khám vì bé Nguyên nôn ói. Tại đây, bác sĩ Trường khám và nhận định bệnh nhi chướng bụng, cần siêu âm để chấn đoán chính xác nhưng không có bác sĩ trực siêu âm.

Khi bé Nguyên sốt 39 độ C và co giật thì bác sĩ Trường đưa vào phòng cấp cứu, dùng thuốc đặt hậu môn, truyền dịch và hướng dẫn vợ chồng anh Trung lau mát cho bé. Đến gần 21 giờ cùng ngày, bé Nguyên không hạ sốt, tiếp tục co giật. Lúc này, bác sĩ Trường mới làm thủ tục chuyển viện nhưng bé Nguyên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chị Sơn Thị Kịnh (vợ anh Trung) cho biết lúc mới vào trung tâm y tế, bác sĩ Trường nhận định bé Nguyên tắt ruột nhưng không làm thủ tục chuyển viện gấp lên tuyến trên để cấp cứu. Bác sĩ này nói trung tâm không có máy siêu âm nên kêu vợ chồng anh Trung tự đưa con lên tỉnh. "Thấy con sốt cao và co giật, tôi gọi bác sĩ xin chuyển viện chung xe cấp cứu với một bệnh nhân khác nhưng không được. Khi xe cấp cứu quay về chở con tôi thì đã muộn", chị Kịnh nói trong nước mắt.

