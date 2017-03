Khoảng 14 giờ hôm nay (21-3), tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II đã cập cảng Trung tâm và đưa 2 thuyền viên tàu QNa 90839 TS và QNa 91800 TS gặp nạn trên biển về đất liền an toàn và được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II, gần 9 giờ ngày 20-3, Trung tâm nhận được thông tin tàu QNa 91800 TS do ông Huỳnh Tấn Dũng (trú xã Tam Quảng, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có thuyền viên Lê Thanh Chín (50 tuổi) bị đau dữ dội vùng hố chậu phải, sốt cao, không ăn uống được, không đi vệ sinh được. Vị trí tàu ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 310 hải lý. Tàu QNa 90839 TS do ông Nguyễn Văn Bé (trú xã Tam Giang, H.Núi thành, Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có thuyền viên Huỳnh Văn Ánh (1978) bị đau bụng dữ dội, sốt cao, đi tiểu ra máu. Vị trí tàu ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng trên 300 hải lý. Hai tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu y tế 115- Đà Nẵng tư vấn y tế cho bệnh nhân. Theo chẩn đoán, bệnh nhân Lê Thanh Chín bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa hoặc thủng dạ dày. Bệnh nhân Huỳnh Văn Ánh bị sỏi tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu. Trước tình huống nguy hiểm đến tính mạng của ngư dân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lập tức điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn tại Đà Nẵng và một kíp bác sĩ, mang thiết bị y tế, thuốc men đi cứu nạn.

Vượt qua quãng đường trên 400 km trên biển, đêm tối, sóng gió lớn, đến 0 giờ ngày 21-3 lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu QNa 91800 TS, tàu QNa 90839 TS. Các nhân viên cứu nạn và y tế đã cấp cứu bệnh nhân ngay trên biển; khẩn trương đưa hai bệnh nhân về đến cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng an toàn. Các bệnh nhân được đưa ngay đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Xe của Trung tâm cấp cứu đậu sẵn trên cầu cảng để chuyển bệnh nhân. Tàu cứu nạn SAR 412 đang chuẩn bị cập bờ. Người nhà của bệnh nhân ngóng chờ tàu cứu nạn đưa người thân vào bờ. Chuyển bệnh nhân lên bờ. Chuyển bệnh nhân lên xe cứu thương và đưa đến bệnh viện. Kim Thanh