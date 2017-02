Khoảng 11 giờ ngày 28/2, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nam Du (Kiên Giang) đã đưa 5 người đi trên tàu chở hàng bị phá nước do đâm vào bãi đá ngầm về Rạch Giá, còn lại 2 người là tài công và thợ máy của tàu bị nạn đang ở khu vực Hòn Lớn để giải quyết vụ việc.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 27/2, Đồn Biên phòng Nam Du nhận được tin báo tàu chở hàng biển số KG 56215 chạy từ hướng Thổ Châu về Rạch Giá đã đâm vào bãi đá ngầm cách Nam Du khoảng 11 km về hướng Tây. Tàu đang bị phá nước có nguy cơ bị chìm. Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nam Du đã khẩn trương lên đường cứu nạn.

Những người bị nạn được Bộ đội Biên phòng Nam Du cứu nạn thành công.

Một ngư dân ở ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải đã nhận nhiệm vụ chỉ đường, hướng dẫn để đội cứu nạn của Đồn Biên phòng đến hiện trường nhanh nhất. Đến 23 giờ cùng ngày, đội công tác đã đến được vị trí tàu gặp nạn. Lúc này vùng biển có sóng to, gió lớn, việc cặp mạn tàu đưa người bị nạn sang tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 23 giờ 30 phút, cán bộ, chiến sĩ đội cứu nạn của Đồn Biên phòng Nam Du đã chuyển được 4 người (gồm 2 nam, 2 nữ) và 1 bé gái 4 tuổi sang tàu cứu hộ an toàn. Còn lại, tài công và thợ máy ở lại tàu, hợp tác với lực lượng cứu hộ để lai dắt tàu bị nạn ra khỏi khu vực đá ngầm.

Người bị nạn được Bộ đội Biên phòng Nam Du cứu nạn thành công, đưa về đơn vị chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn nghỉ.

Việc kéo tàu bị nạn ra khỏi khu vực đá ngầm gặp rất nhiều khó khăn, tổ công tác đã nhờ 2 tàu của ngư dân đang hoạt động gần đó đến trợ giúp. Đến 24 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và ngư dân mới kéo được tàu bị nạn ra khỏi bãi đá ngầm.

Sau đó, lực lượng cứu hộ Đồn Biên phòng Nam Du đã hướng dẫn tài công, thợ máy tàu bị nạn lai dắt tàu vào khu vực Hòn Lớn an toàn. Trong quá trình cứu người và lai dắt tàu gặp nạn, Trung tá Lê Văn Nhiều và Thiếu úy Trương Thế Lực của Đồn Biên phòng Nam Du đã bị thương.

Hiện Trung tá Nhiều đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Kiên Giang điều trị, còn Thiếu úy Lực đang được Quân y của đơn vị chăm sóc, điều trị.

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)