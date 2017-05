Theo đánh giá của Ngân hàng HSBC, kết quả hoạt động kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục thể hiện rất tốt so với các các nước khác.

Khối nghiên cứu của Ngân hàng HSBC vừa có báo cáo Kinh tế Vĩ mô Việt Nam số tháng 5/2017 với chủ đề “Trông đợi vào những con số”. Trong báo cáo này, HSBC đánh giá “tất cả con số đều rất tốt”.

Các số liệu hoạt động rất triển vọng

Theo HSBC, kết quả hoạt động kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục thể hiện rất tốt so với các các nước khác. Dữ liệu gần đây cho thấy ngành sản xuất vẫn còn duy trì đà tăng trưởng tốt, và hoạt động xuất khẩu vẫn rất tốt với các lô hàng xuất khẩu chủ lực như điện thoại và phụ tùng thay thế.

Theo HSBC, đơn hàng xuất khẩu mới tăng trưởng mạnh (ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, các điều kiện hoạt động của khu vực sản xuất vẫn thể hiện rất tốt trong suốt tháng 4, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Chỉ số PMI toàn phần đạt 54,1 điểm có giảm nhẹ so với mức 54,6 điểm của tháng 3. Sản lượng và đơn đặt hàng mới đã tăng chậm lại, trong khi đơn hàng xuất khẩu mới tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu được thực hiện.

Đơn hàng được cải thiện dẫn đến công ăn việc làm cao hơn - tỷ lệ tạo việc làm có giảm nhẹ so với tháng trước nhưng dù sao vẫn ở mức tăng mạnh. Trong khi đó, lượng công việc tồn đọng chưa được thực hiện đã giảm nhẹ do hoạt động sản xuất tăng và lượng hàng tồn kho giảm nhẹ.

Nhu cầu đầu vào cao hơn đã khiến các nhà cung cấp tăng giá trong tháng 4, và làm chi phí đầu vào một lần nữa tăng thêm. Nhưng lạm phát chi phí đầu vào đã hạ nhiệt xuống mức thấp nhất trong bảy tháng, trong khi chi phí đầu ra (tăng giá đầu ra) tăng chậm nhất trong sáu tháng qua.

Nhìn chung, “các doanh nghiệp đều tự tin rằng họ có thể đảm bảo thực hiện đơn hàng mới tăng trong thời gian sắp tới như được phản ánh trong chỉ số sản lượng trong tương lai. Chỉ số này mặc dù vẫn ở mức cao nhưng đã giảm nhẹ từ tháng 3”.

Xét về thương mại, báo báo của HSBC cho rằng, cùng với việc đơn hàng nước ngoài tiếp tục gia tăng như đã thấy trong các báo cáo chỉ số PMI gần đây, xuất khẩu đã tăng 16% trong tháng 4 so với năm ngoái, trong khi kết quả của tháng trước vừa được báo cáo lại là tăng 14,3% (trước đây chỉ số này được báo cáo ở mức tăng 8%).. Xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh 21,5% so với mức 13,1% của tháng trước đó, trong khi khu vực trong nước tăng 3,7%, giảm so với mức 17,2% hồi tháng 3.

Điều thú vị là, theo HSBC, xuất khẩu mặt hàng điện thoại và phụ tùng thay thế - mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đã hồi phục với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc là 17,5% sau khi đã giảm 13,3% trong tháng trước. Tuy nhiên, các mặt hàng xuất khẩu quan trọng khác, như hàng dệt may và giày dép, đã chậm lại trong tháng. Trong khi đó, tăng trưởng nhập khẩu chậm lại nhưng vẫn duy trì ở mức 23,8% vào tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái đã giúp thu hẹp con số thâm hụt thương mại.

Lạm phát đang dần hạ nhiệt

So với mức lạm phát 4,6% trong tháng trước, chỉ số lạm phát của tháng 4 đã hạ nhiệt một chút chỉ còn ở mức 4,3%. Hơn một nửa mức tăng đó (2,9 điểm phần trăm) là do chi phí chăm sóc sức khỏe tăng lên theo lộ trình tăng chi phí y tế và giáo dục của Chính phủ.

Tính theo mức bình quân, giá dầu Brent đã tăng 1,4% trong tháng 4 so với tháng trước đó. Tuy nhiên, yếu tố vận tải đã giảm xuống mức 11,1% so với năm ngoái so với mức 14,6% của tháng 3. Trong khi đó, lạm phát cơ bản đã giảm xuống còn 1,5% (so với mức 1,6% trước đây). Nói chung, lạm phát giá cả thực phẩm đang hạ nhiệt tiếp tục duy trì mức lạm phát nói chung ở mức kiểm soát.

Nhìn chung, HSBC đánh giá kinh tế vĩ mô ổn định tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Chính vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam ổn định. Việt Nam đã nhận được khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến nay, tăng 3,2% so với năm trước. Không chỉ hỗ trợ việc xây dựng trữ lượng đệm giá ngoại hối, đầu tư nước ngoài cũng có khả năng tăng cường hoạt động kinh tế bằng cách đa dạng hóa nền kinh tế theo hướng gia tăng sản xuất mặt hàng bổ sung giá trị.

Trong bối cảnh các chỉ số kinh tế vĩ mô nêu trên, HSBC dự báo tăng trưởng GDP quý II sẽ đạt 6,4%; quý III đạt 6,7% và quý IV đạt 6,8%.

Đồng thời, HSBC dự báo chỉ số lạm phát CPI quý II, III, IV năm nay lần lượt là: 4,5%; 4,7%; 3,5%./.

