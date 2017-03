Bắt được cả gia đình 7 người bỏ trốn khỏi thành phố Mosul, Iraq, nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) lập tiết giết tất cả họ để dằn mặt những cư dân khác.

Các chiến binh IS đã giết hại 7 người trong một gia đình vì họ bỏ trốn

IS đang đối mặt với những thất bại thảm hại tại Mosul dưới sự tấn công dữ dội của quân đội Iraq và Mỹ. Tổ chức khủng bố này bị cáo buộc đang sử dụng dân thường làm bia sống để chống lại các đợt tấn công của các lực lượng an ninh.

Một gia đình 7 người, bao gồm bố mẹ, con cái mất nhà ở trong các cuộc tấn công đã có gắng trốn khỏi vòng kìm kẹp của IS ở làng Tal al-Rayan, phía nam Mosul.

Tuy nhiên, nỗ lực trốn thoát của họ không thành công. Họ bị IS bắt lại và giết hại dã man để dằn mặt thường dân bởi chúng muốn sử dụng họ là lá chắn sống nên không cho phép họ rời khỏi thành phố.

"IS đã xử tử một gia đình 7 người bị chúng bắt giữ khi bỏ trốn khỏi làng Tal al-Rayan, phía nam Mosul. IS đã thiêu rụi 10 ngôi nhà trước khi các lục lượng an ninh tấn công khu vực abi Sheth, phía nam Mosul", Đại tá Khodier Saleh cho biết.

Các lực lượng Iraq vừa phát hiện mộ tập thể lớn nhất từ trước tới nay của IS bao gồm hơn 4.000 thi thể tuần trước.

Trước những đòn tấn công dồn dập của các lực lượng Iraq, thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã thừa nhận thất bại ở Mosul và yêu cầu các chiến binh chạy trốn hoặc ẩn nấp.