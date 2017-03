Sau khi Vệ sĩ Sài Gòn được trình chiếu rộng rãi ở thị trường quốc tế, rất nhiều trang báo nước ngoài đã dành cho Kim Lý nhiều lời khen 'có cánh' và so sánh anh với siêu sao hành động Hollywood - Dwayne Johnson.

Báo quốc tế gọi Kim Lý là ‘em trai’ Dwayne Johnson

Sau khi có tên trong danh sách đề cử giải thưởng cá nhân tại giải thưởng Cánh diều 2017, nhà sản xuất Vệ sĩ Sài Gòn vừa tiếp tục đón một tin vui khác tại thị trường quốc tế.

Đến thời điểm hiện nay, bộ phim đã được bốn nhà phát hành uy tín CJ Entertainment America, Gaga Distribution, VR Films & Studios, JBG Pictures lựa chọn, đặt hàng và trình chiếu tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm có: Mỹ, Nhật, Canada, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Đài Loan, Philippines, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Myanmar, Diego Garcia và Butan.

Được phát hành và quảng bá rộng rãi trên thế giới, Vệ sĩ Sài Gòn cũng giúp truyền thông nước ngoài có cái nhìn gần gũi hơn với môi trường điện ảnh đang lớn mạnh tại Việt Nam. Rất nhiều cơ quan thông tấn báo chí và chuyên trang điện ảnh quốc tế đã dành cho bộ phim nhiều lời “có cánh”.

Báo quốc tế ví Vệ sĩ Sài Gòn “tươi mới” và “nóng bỏng” như phở Việt Nam

Chuyên trang phê bình nghệ thuật lớn nhất Canada - The Star Toronto chấm Vệ sĩ Sài Gòn 7,5/10 điểm, và so sánh độ “ngon” của bộ phim như phở - món ăn nổi tiếng của Việt Nam, “tươi mới” và “nóng bỏng”. Trang này cũng nhận xét Kim Lý rất quyến rũ và nam tính với nhiều nét giống với siêu sao hành động Hollywood - Dwayne Johnson (The Rock).

Có cùng ý kiến với The Star Toronto, cây bút người Thụy Sĩ của chuyên trang Screen Anarchy gọi Kim Lý là “em trai của Dwayne Johnson” và đánh giá cao những cảnh hành động ấn tượng cùng những tình huống hài hước trong Vệ sĩ Sài Gòn, giúp bộ phim có được sự khác biệt lớn với các tác phẩm ở Đông Nam Á.

Vệ sĩ Sài Gòn lập kỷ lục phim Việt được phát hành đến nhiều quốc gia nhất

Sau khi ra mắt khán giả Los Angeles (Mỹ), Vệ sĩ Sài Gòn cũng vừa được yêu cầu chiếu lại tại Mỹ vì nhận được yêu cầu từ nhiều khán giả đã bỏ lỡ dịp công chiếu hồi tháng 2.2017. Cụm rạp CGV OC Buena Park đã sắp xếp 6 suất chiếu mỗi ngày để phục vụ người hâm mộ.

Với vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính, Kim Lý chia sẻ niềm vui của mình và các cộng sự: “Sản xuất bộ phim đầu tay tại quê nhà, tôi mong rằng đây sẽ là món quà tôi dành tặng cho những khán giả yêu điện ảnh tại Việt Nam. Nhưng món quà này không chỉ là một bộ phim để chúng ta cùng thưởng thức, mà còn là niềm tự hào nho nhỏ về một sản phẩm “Made in Việt Nam” được công chúng quốc tế đón nhận. Sau thành công ban đầu này, tôi cũng rút được một số kinh nghiệm cho bản thân mình. Tôi hi vọng rằng trong tương lai, chúng tôi, những nhà sản xuất phim Việt Nam, sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực đem đến những sản phẩm chất lượng, có chiều sâu để quảng bá nền điện ảnh và vẻ đẹp quê hương mình ra thế giới”.

Mai Ngọc

Ảnh chụp màn hình