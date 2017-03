Kim Go Eun chia tay bạn trai hơn 17 tuổi sau 8 tháng hẹn hò

Đại diện công ty quản lý của Kim Go Eun xác nhận nữ diễn viên đã chia tay bạn trai hơn 17 tuổi sau 8 tháng hẹn hò.

Mới đây nhất, theo một nguồn tin, Kim Go Eun đã chia tay bạn trai Shin Ha Kyun sau 8 tháng hẹn hò. Người đại diện cho công ty quản lý của hai nghệ sĩ lên tiếng xác nhận, "Cả hai đã chia tay vào hồi tháng 2 vừa qua vì lịch trình bận rộn. Thế nhưng, dù đường ai nấy đi nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết".

Kim Go Eun và Shin Ha Kyun bắt đầu tìm hiểu từ tháng 6/2016, thế nhưng đến tháng 8/2016, cặp đôi mới công khai tuyên bố mối quan hệ tình cảm mặc cho khoảng cách quá lớn về tuổi.

Ngày 9/2 vừa qua, có tin đồn Kim Go Eun "đánh tiếng" bỏ người tình để chuyển sang hẹn hò bạn diễn điển trai trong "Goblin" - Gong Yoo. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước thông tin này.

Kim Go Eun được biết đến đầu tiên với bộ phim 18+ Muse năm 2012 với nững cảnh quay nóng bỏng. Sau đó, những bộ phim truyền hình có sự góp mặt của Kim Go Eun đều trở thành những tác phẩm ăn khách như Cheese in the trap và đặc biệt phải kể đến Goblin.

Trong khi đó, Shin Ha Kyun là nam diễn viên kỳ cựu, quen mặt với những phim điện ảnh hành động như Joint Security Area (2000), Sympathy for Mr. Vengeance (2002) và Welcome to Dongmakgol (2005). Về đời tư, anh từng hẹn hò với nữ diễn viên Bae Doo Na từ năm 2002 tới 2004.

Kim Dung/VOV.VN Theo Soompi