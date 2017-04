Cô gái đã chấp nhận đi cùng sang Trung Quốc lấy chồng cho "sung sướng" và để lấy được 80 triệu đồng...

Ngày 25-4, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lang Thị Quang (25 tuổi, trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) 3 năm tù về tội mua bán người.

Theo hồ sơ, năm 2013, Quang rời quê nhà đi sang Trung Quốc làm ăn rồi lấy chồng. Trong quá trình sinh sống ở Trung Quốc, Quang liên lạc với Lang Thị Thiên (cùng quê xã Quang Phong, cũng lấy chồng người Trung Quốc).

Lang Thị Quang.

Tháng 8-2016, Quang chuẩn bị về thăm quê thì cho điện cho Thiên và Thiên nói: "Về Việt Nam tìm người rồi đưa sang Trung Quốc ta bán cho đàn ông mua về làm vợ, cứ mỗi cô gái đưa sang đây sẽ bán được giá từ 15 đến 18 triệu Nhân dân tệ. Sau khi chia cho "cò" một phần, số còn lại cả hai chia nhau". Nghe vậy, Quang đồng ý trở về quê nhà để săn các cô gái xinh đẹp bán kiếm tiền.

Ngày 2-8-2016, Quang về đến nhà thì gặp chị L.Th.Y (22 tuổi, trú huyện Quế Phong). Thấy Y xinh xắn nên rủ chị "sang Trung Quốc lấy chồng vì ở đó có cuộc sống sung sướng hơn lấy trai bản".

Quang cũng nói: "Nếu Y đi lấy chồng Trung Quốc thì Quang sẽ trả cho 80 triệu đồng". Y. đồng ý và thỏa thuận Quang phải trả cho chị Y đúng 80 triệu đồng.

Sau đó, Quang điện thoại hỏi ý kiến Thiên thì Thiên đồng ý với khoản tiền trên và còn cho biết "Y sang Trung Quốc sẽ bán được giá từ 150 đến 180 triệu đồng".

Đến ngày 23-11-2016, Quang đưa chị Y. xuống thị trấn Kim Sơn rồi đón xe đò đưa chị xuống bến xe Vinh (Nghệ An) để bắt xe đi Móng Cái (Quảng Ninh) đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi Quang đưa chị Y đến xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) thì bị Công an huyện Quế Phong bắt quả tang. Sau khi Quang bị bắt, người thân Quang đã đến thăm hỏi, động viên và khắc phục hậu quả cho cho chị Y. số tiền 2 triệu đồng.