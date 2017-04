Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương chính thức có văn bản kiến nghị Thủ tướng, Chủ tịch nước hủy các quyết định khen thưởng đã trao cho ông Trịnh Xuân Thanh.

Trịnh Xuân Thanh trong một lần được trao quyết định bổ nhiệm - Ảnh: Moit.gov.vn

Ngày 12-4, được biết Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa chính thức có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước hủy các quyết định khen thưởng đã trao cho ông Trịnh Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) trước đây.

Cụ thể, Bộ Công Thương và Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương thống nhất kiến nghị Thủ tướng xem xét hủy quyết định khen thưởng, thu hồi tiền thưởng, hiện vật và Bằng khen của Thủ tướng đã trao trước đây cho ông Trịnh Xuân Thanh. Đồng thời kiến nghị Chủ tịch nước xem xét, hủy quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã trao cho cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh và Tổng công ty PVC, bao gồm: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Anh hùng Lao động của PVC và Huân chương Lao động hạng Ba của cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh.

Như Báo Người Lao Độngđã thông tin, vào giữa tháng 9-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh để điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng tại PVC. Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài và hiện đang bị truy nã quốc tế. Đến nay vụ án này đã khởi tố tổng cộng 12 bị can về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản tài sản. Vừa qua, Trịnh Xuân Thanh cũng đã bị khởi tố bổ sung tội danh Tham ô tài sản.

N.Quyết