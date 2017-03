Lãnh đạo tỉnh Long An kiến nghị với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách an sinh xã hội với người dân di cư tự do từ Campuchia về nước.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN) Chiều 24/3, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An về công tác thực hiện chính sách đối với người có công, lao động và một số vấn đề an sinh xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Long An trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Long An là một trong những địa phương triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách về lao động, thương binh và xã hội, triển khai tốt các mô hình hỗ trợ gia đình nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa… Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị tỉnh Long An cần chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và lao động việc làm; quan tâm thực hiện hiệu quả hai chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, chú trọng đến công tác giáo dục nghề nghiệp cho nông dân và tạo việc làm cho thanh niên. Tỉnh cần quan tâm đầy đủ, kịp thời vấn đề người có công, xử lý dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng; xử lý nghiêm các đối tượng trục lợi chính sách nếu có. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm xử lý các vấn đề tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em… Tại buổi làm việc, tỉnh Long An kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm trình Chính phủ ban hành quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đúng quy định. Đối với lĩnh vực người có công, đề nghị các Bộ, ngành liên quan sớm bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công; kiến nghị Bộ cho phép giao quyền cho Hội đồng xét duyệt cấp xã xem xét quyết định người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp có mâu thuẫn gia đình. Về vấn đề xã hội, tỉnh Long An kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí 20 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội; kiến nghị Bộ Lao động, thương binh và xã hội sớm sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người dân di cư tự do từ Campuchia trở về nước cho phù hợp với tình hình thực tế… Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cơ bản đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh và yêu cầu các Cục, Vụ liên quan ghi nhận, nghiên cứu để Bộ có cơ sở trình Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết./.