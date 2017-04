Trong thời gần đây, nhiều người dân tại các xã An Minh Bắc, Minh Thuận và Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang vô cùng hoang mang lo lắng trước sự xuất hiện của nhóm “lang vườn” đi bán thuốc dạo.

Những gói thuốc do nhóm "lang vườn" mang bán. Ảnh: M.T

Nhóm lang vườn gồm những nhóm phụ nữ ăn mặc trang phục theo kiểu người dân tộc ít người, nói tiếng Việt lơ lớ, tự giới thiệu là lang y bán thuốc nam chữa bá bệnh. Đồng thời được đồn thổi là có bùa chú và khả năng “thư, yếm” khiến người dân vùng nông thôn hoang mang, lo lắng.

Theo chị Nguyễn Thị Lộc (ngụ ấp Minh Dũng A, xã Minh Thuận, tỉnh Kiên Giang) thuật lại: “Lúc đang làm cỏ vườn thì có mấy người phụ nữ ăn mặc rất lạ, mang túi xách lớn đi ngang hỏi thăm đường. Nói chuyện được vài câu, một người trong nhóm nhìn vào mặt tôi và nói là tôi bị bệnh nặng lắm phải điều trị ngay không thôi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Sau đó họ lấy trong túi xách ra một số thang thuốc gói bằng giấy báo giới thiệu bán mỗi thang là 50 nghìn đồng nhưng do lần đầu quen biết họ “làm phước” bán 35 nghìn/thang. Riêng bệnh của tôi, họ phán phải uống 20 thang mới khỏi hẳn. Nghe vậy, tôi nói không có tiền thì mấy người này nói rằng bà có tiền cất giấu ở dưới gối nằm. Đến nước này tôi hoảng sợ thật sự nên đi vào nhà lấy tiền mua thuốc hết gần 700 nghìn”.

Chị Nguyễn Thị Thủy cũng bị lừa với chiêu thức trên cho biết: "Họ làm tôi phân tâm nên khi họ giới thiệu bán thuốc tôi lấy tiền mua đại hết hơn 200 ngàn. Thuốc còn nguyên đó, tôi không dám uống”. Còn anh Hồ Sĩ Oanh thì chi hết 140 nghìn đồng nhưng thuốc mang về để ở nhà chưa được 3 ngày đã bị mốc.

Không riêng gì chị Lộc, Thủy và anh Oanh một số người ngụ ấp Minh Dũng A cũng đã mua thuốc của nhóm “lang vườn” này, ít nhất là 30 ngàn đồng, nhiều nhất là 250 ngàn đồng. “Họ vào nhà hỏi thăm lung tung bằng tiếng Việt lơ lớ. Một số người dân khi thấy nhóm người này sắp đi tới bèn vào nhà đóng chặt cửa để khỏi phải tiếp xúc, mua thuốc và nhất là tránh bị thôi miên, “thư, yếm” như tin đồn. Trớ trêu hơn như gia đình ông N.V.T ngụ ấp Minh Tiến A vừa dọn cơm chưa kịp ăn thì nhóm người này đến nhà rồi thản nhiên vào “dùng bữa” mặc dù không được gia chủ mời chào.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Minh Thuận kết hợp với y tế xã đến ấp Minh Dũng A mời nhóm 5 người bán thuốc dạo về trụ sở để làm việc.

Tại đây, những người này xuất trình chứng minh nhân dân gồm: Nguyễn Thị Bằng (52 tuổi), Thập Thị Kiếm (49 tuổi), Thập Thị Kè (46 tuổi), Thập Thị Kim Cách (41 tuổi), Dương Thị Kim Anh (35 tuổi), cùng ngụ xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận .

Ông Cao Hoàng Dũng, cán bộ y tế xã Minh Thuận cho biết: Khi chúng tôi yêu cầu xuất trình giấy phép hành nghề y và nguồn gốc xuất xứ của các loại thuốc thì những người này tự nhận là người dân tộc Chăm, bán thuốc “gia truyền” trị bách bệnh do họ tự vào rừng lấy về, bào chế và mang đi “làm phước” để tích đức. Vì không đủ cơ sở để xử lý hành chính nên cơ quan công an thống nhất với y tế xã Minh Thuận lập biên bản sự việc, thu giữ 92 gói thuốc không có nguồn gốc xuất xứ và buộc các đối tượng làm cam kết không được bán thuốc trên địa bàn.

Tuy nhiên, chỉ được vài hôm, nhóm người này lại tiếp tục xuất hiện ở ấp Công Sự, xã An Minh Bắc và ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa khiến người dân ở những nơi này xôn xao, lo lắng và báo công an vì tin đồn những người này có khả năng dùng bùa ngải. Khi cơ quan chức năng yêu cầu về trụ sở để làm việc, những người bán thuốc dạo phản ứng: “Chúng tôi đi bán thuốc trị bệnh, chứ không phạm pháp”. Sau đó, nghe công an và cán bộ y tế giải thích quy định của nhà nước về quản lý y tế những người này mới chịu ký biên bản và giao nộp 186 gói thuốc không rõ nguồn gốc.

Ông Nguyễn Văn Vũ – Trưởng phòng y tế huyện U Minh Thượng sau khi xem qua các gói thuốc của nhóm người nói trên khuyến cáo: “Những gói thuốc chứa thân và rễ một số loại cây được xắt lát mỏng, không nhận dạng được loại cây gì và có tác dụng chữa bệnh hay không. Ngoài ra, những cây này được gói giấy báo sơ sài, không địa chỉ sản xuất, không có hạn sử dụng... Để tránh xảy ra những tác hại ngoài ý muốn, mọi người không nên sử dụng loại thuốc này”.

Riêng tin đồn về việc nhóm người bán thuốc dạo có khả năng “thư, yếm” gây hại cho những ai không chịu mua thuốc thì một lãnh đạo công an huyện U Minh Thượng xác nhận chưa phát hiện hoặc có trường hợp nào đến trình báo là nạn nhân của nhóm người này. Mặc dù vậy, do những loại thuốc họ bán không rõ nguồn gốc nên người dân cần thận trọng. Đồng thời, vận động người dân cảnh giác, tránh những lời đồn thổi gây mất an ninh trật tự, hoang mang dư luận.

Huỳnh Như