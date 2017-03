Việc đoán số mệnh của một người qua bàn tay, khuôn mặt đã quá quen thuộc, nhưng bạn có biết rằng độ dài, kích thước của ngón chân cũng tiết lộ nhiều điều thú vị về số vận của một người.

Ngón chân là bộ phận tiếp đất, cũng là phần “khung đỡ” cả cơ thể. Trên đời này mỗi người lại sở hữu một dáng bàn chân khác nhau, kích thước, độ dài của bàn chân mỗi người cũng không giống nhau.

Dưới đây là một số đặc điểm bàn chân của người mang mệnh khổ trước sướng sau, kiểm tra xem bạn có mang đặc điểm nào không nhé.

1. Ngón chân thứ hai dài bằng ngón thứ ba

Nếu ngón chân thứ hai dài bằng ngón thứ ba cho thấy cuộc đời của người đó trước kia gặp nhiều trúc trắc, về sau nhất định sẽ được hưởng phúc lộc. Những người này thường rất chính trực, thẳng thắn, dù xuất thân gia đình không giàu có nhưng lại có ý chí và sự kiên định hơn hẳn người thường.

Thời còn trẻ gặp phải nhiều khó khăn, không ít lần đối mặt với tai họa nguy hiểm nhưng càng lớn tuổi, cuộc đời lại có nhiều khởi sắc. Trải qua nhiều khổ cực sẽ được đón nhận hạnh phúc, đường đười gặp quý nhân, việc làm ăn hưng thịnh, tài vận sung túc, nửa đời sau không phải lo kiếm tiền.

2. Ngón cái dài nhất, những ngón khác dài bằng nhau

Người có ngón chân cái dài nhất trên bàn chân là người ít vất vả, cơm áo gạo tiền đủ ăn đủ tiêu, từ nhỏ đến lớn sức khỏe cũng bình thường, ít bệnh tật lại càng không mấy khi gặp phải tai nạn nguy hiểm. Nếu bốn ngón chân khác dài bằng nhau cho thấy người này cả đời được Thần Tài “để ý”, hưởng lộc phú quý, việc làm ăn suôn sẻ nhưng thời trẻ nhất định sẽ phải chịu gian khổ.

Những người như họ bởi vì sức khỏe tốt nên cũng mang mệnh lao lực, làm nhiều, bôn ba nhiều, luôn phải tự mình gánh vác mọi chuyện nên đến tuổi trung niên sẽ biết cách làm giàu, phú quý cao sang hơn người, an nhàn khi về già.

3. Ngón chân thứ ba dài nhất

Người có ngón chân thứ ba dài nhất trên bàn chân trời sinh đã có mệnh tốt, từ nhỏ đến lớn ít khi phải vất cả, gặp phải khó khăn đến sau cùng đều có thể giải quyết. Sau khi đến tuổi trung niên, đa số những người này đều thoát khỏi cảnh nghèo túng.

Thời trẻ tuổi có thể do thời vận không may mắn nên tài vận của họ không mấy thuận lợi, nhiều mối bận tâm lo lắng nhưng chỉ sau khoảng 37 tuổi là vận số của họ có nhiều thay đổi rõ ràng, từ đó phát tài phát lộc, cuộc sống sung túc, an nhàn.

