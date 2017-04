Nhân viên an ninh lưu ý về kiểm tra, giám sát, soi chiếu hành khách và hành lý, kiểm tra giấy tờ đi tàu bay của hành khách để nâng cao khả năng phát hiện vật phẩm nguy hiểm...

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, vừa có chỉ thị về việc triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, đối với các hãng hàng không, xây dựng kế hoạch tăng chuyến đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời gian nghỉ lễ 30-4, phù hợp với năng lực của hãng. Bố trí các chuyến bay tăng chuyến vào thời gian thấp điểm tại cảng hàng không, phù hợp với năng lực phục vụ của cảng hàng không.

Ngoài ra, các hãng chỉ đạo các văn phòng đại diện, phòng bán vé máy bay tăng cường kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách; bộ phận làm thủ tục vận chuyển tăng cường kiểm tra các kho hàng, đại lý trước khi nhận hàng hóa để chuyên chở. Kiểm tra lại thời gian quay vòng của tàu bay nhằm giảm thiểu số chuyến bay đến muộn…

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu siết chặt quản lý tại các cảng hàng không trong dịp lễ. Ảnh: VIẾT LONG

Đối với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quán triệt, duy trì nghiêm túc các quy định, quy trình bảo đảm an ninh hàng không. Đặc biệt lưu ý về kiểm tra, giám sát, soi chiếu hành khách và hành lý, kiểm tra giấy tờ đi tàu bay của hành khách để nâng cao khả năng phát hiện vật phẩm nguy hiểm, hành khách sử dụng giấy tờ tùy thân sai quy định và các vi phạm có liên quan khác.

Cục Hàng không Việt Nam cũng giao ACV tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dich vụ taxi không để tình trạng taxi dù vào đón khách tại cảng hàng không, sân bay; không để lái xe taxi lợi dụng thời gian cao điểm để tăng giá bất hợp lý.

Đối với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sớm đề nghị các sư đoàn, trung đoàn không quân giãn, giảm kế hoạch huấn luyện bay định kỳ, tổ chức bắn đạn thật vào thời gian trên.

Đối với các cảng vụ hàng không khu vực, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cảng hàng không, sân bay nhằm bảo đảm khả năng phục vụ cao nhất cho các chuyến bay, hành khách trong thời gian cao điểm. Đồng thời, kịp thời phát hiện các sự việc, sự cố uy hiếp hoặc tiềm tàng nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay; báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về an ninh, an toàn, khai thác… theo quy định.