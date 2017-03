Ngày 16.3, rừng phòng hộ ở xã Dương Tơ (H.Phú Quốc, Kiên Giang) phát hỏa lúc trời nắng nóng, hàng chục người phải vác từng can nước chạy lên núi để chữa cháy.

Một khoảng rừng bị cháy

Rừng phòng hộ xã Dương Tơ phát hỏa lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Nhận được tin báo của người dân, gần 20 người gồm kiểm lâm, cán bộ ban quản lý rừng và chính quyền địa phương chung sức dập lửa.

Chiều 16.3, ông Huỳnh Long Hải, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đám cháy trong rừng phòng hộ ở ấp Suối Mây, xã Dương Tơ vừa được dập tắt. Có khoảng 4.000m 2 rừng chủ yếu là cây tràm bị thiệt hại.

"Có thể người dân đốt lửa để dọn rẫy gây cháy lan", ông Hải nói. Ngoài ra, quan sát tại đây, có nhiều cây khô do người dân chặt phá lâu ngày khiến cho đám cháy càng dễ lan rộng. Đường đi dốc đá hiểm trở nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thời tiết nắng gắt cộng với có gió nên đám cháy nhanh chóng lan ra.

Do đám cháy cách đường lộ chính hơn 50 m, đường lên hiện trường khó khăn nên lực lượng cứu hỏa phải vác từng can nước lên núi. "Chúng tôi có máy phun nước vác trên lưng. Nước được vác lên núi rồi đổ vào can để dập lửa", ông Hải chia sẻ.

Ông Hải cho biết hiện vẫn chưa xác định được cá nhân nào đã có hành vi đốt phá rừng nhưng sẽ tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Hàm Yên