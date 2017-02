Đạt và đồng bọn thuê ô tô hạng sang, sau đó gắn biển số giả rồi chạy lòng vòng để săn mồi. Khi xác định được mục tiêu thì cho xe áp sát cửa, dùng kềm cắt khóa rồi đột nhập vào trong trộm tài sản.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Đồng Nai) ngày 27-2 cho biết đang tiến hành điều tra, truy bắt những nghi can còn lại trong băng nhóm chuyên sử dụng ô tô đi trộm cắp liên tỉnh. Nhóm này do Nguyễn Quốc Đạt (46 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cầm đầu.

Một số đối tượng trong băng nhóm trộm cắp liên tỉnh do Đạt cầm đầu. Ảnh: TD

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quốc Đạt là đối tượng có tiền án 17 năm tù về tội cướp tài sản. Năm 2011, sau khi ra tù, Đạt thường xuyên liên hệ với các đối tượng đã có tiền án tại các địa phương khác như: Trần Nhật Hoài, Trà Thanh Tâm (cùng ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Trường Sinh (ở Ninh Thuận)… thuê xe ô tô hạng sang gắn biển số giả để trộm cắp liên tỉnh.

Thủ đoạn của nhóm này là thuê ô tô hạng sang chạy lòng vòng qua nhiều địa điểm khác nhau để tìm hiểu địa bàn và đề phòng cơ quan công an theo dõi. Khi đã xác định chắc chắn địa điểm sẽ đột nhập "ăn hàng" (thường là những nhà dân, tiệm bán điện thoại di động, công ty… mất cảnh giác) thì cho xe áp sát cửa để tránh bị người khác phát hiện. Tiếp đó, những người trên xe nhảy xuống dùng kềm cộng lực cắt phá khóa đột nhập vào trong. Nhóm trộm khuân bất cứ tài sản nào có giá trị đưa lên xe rồi ung dung rời đi.

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng PC45 đã lập chuyên án và cử trinh sát tích cực rà soát các nguồn tin để xác định manh mối về bọn trộm. Sau một thời gian thu thập thông tin, trinh sát đã xác định được danh tính một số nghi can.

Sau nhiều ngày theo dõi, công an nhận được tin nhóm của Đạt vừa thực hiện một vụ trộm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đang rút về xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) nghỉ ngơi và tổ chức ăn chơi. Khoảng 0 giờ 15 ngày 17-2, các trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành chặn xe của nhóm Đạt kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có hàng chục dụng cụ dùng để phá khóa cửa như: kềm cộng lực, các loại đoản mở khóa, dây dù có móc...

Làm việc với công an, bước đầu nhóm của Đạt khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm đột nhập tại nhiều tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Khánh Hòa..., trong đó có vụ trộm tài sản hàng trăm triệu đồng.

Riêng tại Đồng Nai, chúng thừa nhận ít nhất đã thực hiện ba vụ trộm lớn trên các địa bàn huyện Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.