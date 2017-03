Diện tích “ốc đảo cô đơn” này lên tới 776 km2, bằng diện tích hai bang cỡ nhỏ tại Mỹ.

Vùng đất bí ẩn ở Nam Cực.

Nam Cực được xem là khu vực quanh năm tuyết phủ với nhiệt độ trung bình là -25 độ C. Nhiệt độ thấp kỷ lục ghi nhận ở Nam Cực là vào năm 1982 với mức -89 độ C. Không chỉ lạnh giá, Nam Cực còn có gió thổi rất mạnh và luôn thách thức sự tồn tại của con người.

Tuy nhiên, Nam Cực không hoàn toàn chỉ chứa băng tuyết như mọi người vẫn tưởng. Vào năm 1949, nhà thám hiểm David Bunger đã dẫn một đoàn Mỹ tới vùng đất mang tên Bunger Hills tại Nam Cực. Đây được xem là khu vực duy nhất ở Nam Cực không có băng giá mà chỉ toàn đất.

Nhiều nhà khoa học gọi Bunger Hills là “ốc đảo cô đơn” giữa mênh mông tuyết trắng. Lí do vì sao giữa vùng đất lạnh lẽo này vẫn tồn tại một khoảng đất khá lớn là điều làm đau đầu các nhà nghiên cứu.

Trong đoạn phim tài liệu mang tên “Vùng đất bí ẩn”, đoàn thám hiểm của David đã công bố hình ảnh Bunger Hills từ máy bay. Từ trên cao, ốc đảo này có màu nâu đặc trưng của đất và không khác đất liền là bao. Nếu không có sự chú thích của video, nhiều người sẽ không nghĩ đây là Nam Cực.

Robert Montgomery, người đọc thuyết minh cho phim tài liệu, nói: “Ở đằng xa kia là những dãy núi nhấp nhô. Cảnh vật ở Bunger Hills quá đẹp đẽ và ấn tượng. Giữa vùng đất trắng xóa ở Nam Cực bỗng nhiên hiện ra một khoảng đất màu nâu như socola điểm xuyết chấm xanh”.

Vùng đất Bunger Hills rộng chừng 776 km2, tương đương diện tích của bang New Mexico và Arizona (Mỹ) cộng lại. Tại đây, các nhà khoa học cũng tìm thấy nhiều nguồn khoáng vật trữ lượng lớn. Nhiệt độ nước ở Bunger Hills có điểm chỉ là 3 độ C, cao hơn rất nhiều so với nền chung tại Nam Cực.

Video vùng đất bí ẩn giữa Nam Cực.