Theo các thử nghiệm của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), những kẻ khủng bố đã tìm được cách giấu chất nổ trong laptop, các thiết bị điện tử và qua mặt được hệ thống an ninh sân bay.

Một báo cáo mới đây từ CNN cho biết, những kẻ khủng bố đã tìm được cách giấu chất nổ trong các thiết bị điện tử và qua mặt được một số hệ thống an ninh sân bay. Đây là phát hiện được tìm ra bởi các nhà chức trách, cũng như đội ngũ tình báo của Mỹ.

Phát hiện này là một phần trong các lý do Mỹ mới đây đưa ra lệnh cấm mang các thiết bị điện tử cầm tay lớn hơn smartphone lên máy bay. Lệnh cấm này áp dụng cho 8 quốc gia với dân số đa phần là người Hồi giáo. CNN cho biết, các laptop giấu bom này có thể được bật trong một thời gian đủ dài để tránh bị nghi ngờ tại các sân bay.

Cơ quan tình báo Mỹ từ chối bình luận cụ thể về thông tin được đăng tải. Theo CNN, các nhóm khủng bố đã kiếm được các thiết bị an ninh sân bay cao cấp, tinh vi để kiểm tra xem làm cách nào che giấu hiệu quả chất nổ trong laptop và những thiết bị điện tử.

Qua một loạt bài kiểm tra được thực hiện hồi năm ngoái, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) xác định rằng, những quả bom laptop mới khiến hệ thống an ninh sân bay khó nhận diện hơn so với trước. Thử nghiệm của FBI tập trung vào các mẫu máy quét an ninh sây bay cụ thể vốn đã được phê chuẩn bởi Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (Transportation Security Administration), được đem vào sử dụng tại Mỹ cũng như trên thế giới.

Lệnh cấm của Mỹ ảnh hưởng đến các chuyến bay hồi hương, các chuyến bay trực tiếp từ Jordan, Ai Cập, Thổ Nhỹ Kỳ, Ả Rập Saudi, Morocco, Qatar, Kuwait, và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Sau Mỹ, Anh cũng đưa ra lệnh cấm tương tự, áp dụng cho các chuyến bay từ Ai Cập, Jordan, Lebanon, Ả Rập Saudi, Lebanon, và Thổ Nhỹ Kỳ. Úc thì công bố sẽ triển khai những kiểm tra an ninh bổ sung với hành khách đến từ Doha, Abu Dhabi và Dubai.

Hồi tuần trước, trang The Guardian của Anh nói rằng, việc an ninh sân bay được thắt chặt một phần là do các nhà chức trách phát hiện ra một âm mưu liên quan đến báo cáo rằng có kẻ giấu chất nổ vào trong chiếc iPad giả. Các thiết bị bị cấm (laptop, tablet, máy đọc sách điện tử…) phải được để trong hành lý ký gửi. Nếu có chất nổ bị cài cắm trong hành lý này thì kẻ khủng bố sẽ khó khăn hơn trong việc kích nổ từ cabin. Vụ khủng bố - nếu có xảy ra - cũng sẽ ít thảm khốc hơn.

