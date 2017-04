Nguồn tin từ Intel của CNN cho biết giới tội phạm đã có thể chế tạo được bom có hình dạng laptop, dễ dàng qua mặt an ninh sân bay.

Các cơ quan hành pháp và tình báo Mỹ tin rằng các tổ chức khủng bố đã tìm ra cách mới để tạo ra những quả bom "núp bóng" các thiết bị điện tử, dễ dàng qua được các cửa soi chiếu an ninh ở sân bay.

Theo CNN, năm ngoái FBI phát hiện ra một chiếc laptop có chứa bom bên trong và rất khó để phát hiện theo cách soi chiếu thông thường. Thậm chí, vật liệu nổ có thể được "cấy" vào pin laptop, khiến những quả bom trá hình này có thể mở lên và trông vô hại như một máy tính thông thường.

Bom tự chế "trá hình" laptop đang là mối nguy hại ở các sân bay. Ảnh: Breitbart.

Do đó, FBI đang kiểm tra lại "kẽ hở" những thiết bị an ninh này, vốn được Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải cấp phép và sử dụng rộng rãi tại Mỹ cũng như toàn cầu.

CNN cũng cho rằng tình báo Mỹ đóng vai trò quan trọng trong quyết định của Tổng thống Donald Trump, cấm công dân 8 nước Trung Đông và châu Phi mang laptop, các thiết bị điện tử lên máy bay tại 10 cảng hàng không.

"Về nguyên tắc, chúng tôi không công khai thảo luận về thông tin này. Tuy nhiên, các thông tin tình báo chỉ ra rằng giới khủng bố tiếp tục nhắm mục tiêu vào ngành hàng không thương mại, bao gồm các thiết bị nổ núp bóng thiết bị điện tử", Bộ An ninh Nội địa Mỹ trả lời CNN.

FBI cũng cho rằng nhóm khủng bố có khả năng chế tạo bom tinh vi nhất là al-Qaeda ở Yemen. Trong đó, Ibrahim al Asiri được cho là bậc thầy trong việc tạo ra những quả bom trá hình các vật dụng thông thường như hộp mực máy in, hay thậm chí cấy bên trong cơ thể. Tình báo Mỹ cho rằng từ 2014, Ibrahim al Asiri đã "phổ biến" kinh nghiệm làm bom cho các nhóm khủng bố lân cận khác ở Arabian Peninsula hay Syria.

Kể từ vụ khủng bố 11/9, các máy soi chiếu ở sân bay đã được nâng cấp công nghệ để phát hiện sớm các phương tiện gây nổ. Tuy nhiên, giới khủng bố cũng không hề kém cạnh khi liên tiếp tạo ra các phiên bản bom "trá hình" nhằm qua mặt các máy quét tiên tiến nhất. Đó là một cuộc rượt bắt tương tự như cuộc chiến giữa các hacker - "cha đẻ" virus và các công ty phát triển phần mềm bảo mật.

Duy Tín