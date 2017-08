Ngày 31.07.2017, Lực lượng Hồi giáo cực đoan Ha'yat Tahrir al-Sham (HTS – Al-Qaeda Syria) bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ và Nga tổ chức, tiến hành cuộc pháo kích bắn phá chiến tuyến của quân đội Syria gần thị trấn Taibat al-Imam trên vùng nông thôn miền bắc tỉnh Hama.

Nhóm phiến quân thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do FSA pháo kích và các lực lượng quân tình nguyện ở Syria

Các tay súng khủng bố Al-Qaeda Syria, sử dụng các loại súng cối hạng trung và hạng nặng bắn phá dữ dội một số trạm kiểm soát quân sự phía bắc khu định cư Taibat al-Imam, mặc dù lệnh ngừng bắn đang được áp dụng trong khu vực này.

Al-Masdar News không nhận được thông tin về số lượng thương vong của dân thường và binh sĩ Syria trong cuộc tập kích hỏa lực này.

Trên vùng nông thôn miền bắc Hama, các nhóm chiến binh khủng bố HTS thường xuyên khiêu kích, bắn phá chiến tuyến của quân đội Syria nhằm tạo điều kiện cho một cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến chung trong khu vực.

Trong một số tình huống, quân đội Syria thường đáp trả bằng các đợt pháo kích vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong và xung quanh thị trấn al-Lataminah.

Lực lượng khủng bố Ha'yat Tahrir al-Sham (Al-Qaeda Syria HTS) pháo kích vào chiến tuyến quân đội Syria

Có thể các đơn vị pháo binh quân đội Syria đã giáng trả sự vi phạm gần đây nhất của thỏa thuận ngừng bắn từ phía Ha'yat Tahrir al-Sham, nhưng thông tin không được công bố.

Trong môt diễn biến khác, bất chấp lệnh ngừng bắn do Nga và Mỹ đặt ra trong khu vực sa mạc phía tây nam Syria, nhóm chiến binh thánh chiến của tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) cũng vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công đánh vào chiến tuyến của quân đội Syria và các lực lượng ủng hộ chính phủ khác.

Cũng trong ngày 31.07.2017, một nhóm thuộc tổ chức FSA đã bắn liên tiếp 40 quả đạn rockets Grad vào vị trí của lực lượng Harakat al-Nujaba (quân tình nguyện Hezbollah người Iraq) trên ngọn núi Tal al-Karin. Al-Masdar News không xác minh được nhóm chiến binh nào thuộc tổ chức FSA tiến hành cuộc tập kích này cũng như hậu quả của vụ bắn phá vào các lực lượng quân tình nguyện ủng hộ chính quyền Syria.

Một nhóm chiến binh FSA, được Mỹ hậu thuẫn trước đây để hoạt động lật đổ chính quyền Syria, có tên là Liwa Shuhada al-Qaryatayn gần đây đã rút khỏi liên minh quân sự Lực lượng Dân chủ Syria SDF do không tuân thủ mệnh lệnh từ Washington, không được phép tấn công quân đội Syria.

Những cuộc tấn công này cho thấy, HTS và FSA hoàn toàn không chấp nhận việc quân đội Syria tổng tấn công tiêu diệt IS. Các tổ chức khủng bố này hiểu rất rõ, nếu IS bị tiêu diệt thì số phận các nhóm đối lập này sẽ chấm dứt nhanh chóng. Chúng muốn được các nước đã từng ủng hộ sẽ tiếp tục ủng hộ để IS tồn tại, để FSA và HTS có vũ khí và binh lực tiến công vào quân đội Syria và kéo dài chiến tranh bằng nguồn tài chính của nước ngoài.

Nhưng có lẽ sự hiện diện của quân đội Nga đến 49 năm ở Syria đã khiến các ông chủ chủa FSA và Al-Qaeda Syria hiểu rằng, vụ đầu tư thất bại và nguồn tài chính, vật tư vật lực đã suy giảm. Chính vì vậy, FSA và HTS đang cố gắng chứng minh rằng, các nhóm chiến binh vẫn có thể có lợi và mong muốn được hậu thuẫn.

Một nhóm phiến quân Quân đội Syria tự do FSA pháo kích vào lực lượng quân tình nguyện Hezbollah Iraq

NT

Nguyễn Thuận -