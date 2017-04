Đến trưa và chiều 13/4, không khí chuyển khô ráo và thoáng đãng, nhiệt độ tăng nhẹ từ 1 -2 độ so với ngày hôm qua, cao nhất ở Thủ đô Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (13/4) dưới tác động của không khí lạnh , nên nhiệt độ một số nơi tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã giảm xuống mức thấp khoảng 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C.

Đến trưa và chiều nay mưa sẽ giảm dần, không khí chuyển khô ráo và thoáng đãng, nhiệt độ tăng nhẹ từ 1 -2 độ so với ngày hôm qua, cao nhất ở Thủ đô Hà Nội và các thành phố như Ninh Bình, Lạng Sơn là 21- 23 độ; Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La là 24-26 độ C.

Các tỉnh thành Trung Trung Bộ vẫn nhiều mây, có lúc có mưa tại nửa khu vực phía Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ ít có sự thay đổi, cao nhất từ 24- 28 độ, từ Đà Nẵng đến Phan thiết trời có nắng dịu, kết hợp với gió biển thổi nhẹ, nên thời tiết khu vực này khá dễ chịu, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ chịu sự chi phối của hoàn lưu khối không khí biển, vì vậy nắng xuất hiện từ sáng sớm, thời gian nắng kéo dài trong suốt cả ngày, nhiệt độ từ 31 - 34 độ, có nơi 35 độ C./.