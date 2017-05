Hai năm nay, hơn 200 hộ dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ sau khi nhường đất phục vụ thi công dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Túy Loan)

"Ít nhất hơn 3 lần, Ban Quản lý (BQL) Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, chủ đầu tư của 2 khu tái định cư (TĐC) Trung tâm Hòa Bắc và Tà Lang - Giàn Bí, hứa xây dựng nhưng đến nay vẫn nằm… trên giấy, còn chúng tôi phải dựng nhà tạm để sống" - đại diện người dân xã Hòa Bắc phản ánh với Báo Người Lao Động.

Thiếu thốn trăm bề

Dẫn chúng tôi vào khu đất được đơn vị TĐC hứa cấp cho gia đình cách đây 2 năm, bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ tổ 1, thôn Phò Nam) cho biết quanh khu vực này có đến hơn 30 hộ dân phải dựng nhà tạm trên đất của người khác để ở. "Không hiểu sao chủ đầu tư đã hứa nhanh chóng xây dựng khu TĐC nằm ngay trên địa bàn thôn nhưng giờ dự án vẫn bất động trong khi chúng tôi không còn đất để sản xuất. Đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh cũng đã khiến nguồn nước sạch của người dân bị ảnh hưởng do dòng chảy bị chặn từ đầu nguồn. Hơn nữa, mỗi ngày có hàng trăm xe tải chạy qua tuyến đường ĐT 601 càng khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Chưa bao giờ chúng tôi phải chịu cảnh khốn khổ như hiện nay" - bà Xuân bức xúc.

Tại khu vực thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc cũng có hơn 50 hộ chưa được TĐC do nhường đất cho đơn vị thi công. Theo ông Hồ Phú Sâm, trưởng thôn Nam Yên, từ năm 2015 đến nay, người dân trong thôn luôn sống trong cảnh tạm bợ do chưa được TĐC và đất sản xuất cũng không còn nhiều. Điều khiến người dân bức xúc là sau khi họ nhận khoản hỗ trợ 3 triệu đồng để thuê nhà ở do UBND TP cấp trước đó, các cán bộ giải tỏa, đền bù lại cho rằng người dân sau khi bị giải tỏa vẫn còn đất dựng nhà tạm và sản xuất nên không tiếp tục hỗ trợ nữa.

Được biết, nếu muốn mua được đất trong khu TĐC Trung tâm Hòa Bắc sau khi đã xây dựng xong, người mua phải bỏ ra 60 triệu đồng để làm sổ đỏ. Đối với mỗi lô đất chính (300 m2), người dân phải bỏ ra 100 triệu đồng mới có thể mua được, riêng mỗi lô phụ có giá bán 80 triệu đồng. "Tiền đền bù mỗi hộ trung bình hơn 100 triệu đồng, tiền xây nhà mới đã không đủ nói chi đến chuyện mua đất" - ông Hồ Phú Hai, ngụ thôn Phò Nam, than thở.

Gia đình bà Nguyễn Thị Xuân phải trú tạm trong căn nhà lợp tôn

Chờ đến bao giờ?

Tháng 9-2016, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư để trong tháng 10-2016 sẽ khởi công xây dựng hạ tầng. Đến tháng 2-2017, đất TĐC sẽ được bố trí cho các hộ thuộc diện giải tỏa. Tuy nhiên, theo ông Hồ Phú Thắng, cán bộ địa chính xã Hòa Bắc, việc xây dựng 2 khu TĐC trên địa bàn xã vẫn chưa được chủ đầu tư triển khai do vướng các thủ tục liên quan đến thi công (dự toán, thiết kế, dự thầu…).

Theo UBND xã Hòa Bắc, dự án xây dựng khu TĐC Trung tâm Hòa Bắc có 155 hộ dân được bố trí đất trên diện tích hơn 18,3 ha thuộc địa bàn thôn Phò Nam. Riêng khu TĐC Tà Lang - Giàn Bí có diện tích hơn 8 ha với gần 50 hộ dân được hỗ trợ TĐC sau khi đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng kiểm kê và đền bù xong. Thế nhưng, hiện vẫn còn hơn 100 ngôi mộ chưa thể giải tỏa do chưa có khu quy hoạch riêng.

"Việc hàng trăm hộ dân trong xã nhường đất cho chủ đầu tư thi công nhưng đến nay, người dân lại không có nơi TĐC lâu dài là điều rất nghịch lý. Chủ đầu tư nói là sẽ xây dựng khu TĐC vào năm 2016, sau đó lại nói là đến năm 2017 sẽ xây dựng, người dân sẽ có đất TĐC nhưng hiện cả 2 dự án TĐC vẫn án binh bất động" - bà Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, lo lắng.

Lý giải về việc chậm thi công 2 dự án TĐC, ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, phân bua: "Do phải điều chỉnh quy hoạch, phê duyệt hồ sơ, sau đó mới có cơ sở lựa chọn nhà thầu và thi công. Riêng quá trình giải phóng mặt bằng do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP đảm nhận. Đơn vị này đang triển khai việc đo đạc trên khu vực đã được quy hoạch làm khu TĐC".

Ông Lê Minh Tuấn khẳng định sau khi BQL dự án duyệt hồ sơ thiết kế của 2 dự án TĐC, BQL đường Hồ Chí Minh mới có cơ sở xem xét, phê duyệt phương án và rót vốn xây dựng.

Bài và ảnh: Vĩnh Quyên