"Tình ngỡ chết trong nhau Nhưng tình vẫn rộn ràng Người ngỡ đã quên lâu Nhưng người vẫn bâng khuâng Những ngón tay ngại ngùng Đã ru lại tình gần Như ngoài khơi gió động Hết cuộc đời lênh đênh "

Tình Nhớ ( Trịnh Công Sơn )

Ai chưa từng yêu, chưa từng nhớ và chưa từng khóc vì một "người dưng". Trong cuộc đời mỗi người ít nhất là 1 lần như thế. Một lần dầm mưa lội bộ từ công sở về đến nhà vì lời chia tay mà ai đó đã buông lời. Một lần thân xác một nơi hồn lại một nẻo khi ngồi chung với đám bạn mà cứ " một mảnh tình riêng ta với ta ". Và một lần đêm xuống ngồi thừ người ra, khóe mắt bỗng cay, ta khóc mà ta chẳng biết khóc vì điều gì, bất chấp đồng hồ cứ tích tắc từng nhịp khi màn đêm tĩnh lặng bao trùm tất cả!

Dù bạn là ai, dù bạn đang hạnh phúc với cuộc tình mới như thế nào thì bạn và tôi, chúng ta sẽ có những lúc nào đó. Ngồi thẫn thờ vì quá khứ, chiêm nghiệm về những gì ta đã trải qua.

Những kí ức đẹp sẽ làm ta mỉm cười, còn những điều không vui nó lại là những thứ dễ khắc sâu trong lòng chúng ta. Ta sẽ có những lần cảm thấy hối hận vì đã làm hư hao cuộc tình, ta sẽ tự trách bản thân mình tại sao lúc đó chúng ta không nắm tay nhau và ngồi lại cùng nhau, giữ chặt tay nhau thêm phút nữa thì giờ đây cuộc tình đã trọn vẹn hơn.

Anh và em cũng vậy, vào thời khắc ấy, em là người đã buông lời chia tay. Sao em không suy nghĩ trước khi nói? Và anh là người lặng lẽ quay lưng, sao lúc đó anh không cứng đầu và mặt dày hơn để ở lại bên cạnh em thì bây giờ kết cuộc chắc sẽ khác.

Nhiều câu hỏi cứ đặt ra trong đầu anh trong thời gian dài, và cuối cùng anh đã tìm được câu trả lời cho mình. Là vì anh và em không thuộc về nhau! Có thể lỗi do anh, do em và cũng một phần nào đó là do lỗi định mệnh. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau bên nhau, yêu thương nhau nhưng lại nghiệt ngã không cho chúng ta bên cạnh nhau suốt đời.

Thôi thì đành như vậy, chấp nhận những gì mà ông trời đã sắp đặt. Chúng ta không yêu nhau nữa không có nghĩa là chúng ta không được nhớ đến nhau. Xin hãy cho anh một lần và những lần được nhớ đến em! Hãy cứ để anh nhớ những lỗi lầm ngày nào mà mình dành cho nhau. Và nếu có một ngày nào đó chúng ta gặp nhau thì xin em đừng hờn anh vì những chuyện cũ. Và nếu có ai đó hỏi chúng ta là gì của nhau thì xin em cứ đặt tên nhau là... "Tình Cũ" em nhé!

June Deng