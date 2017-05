Sáng 18-5, Bộ LĐ-TB&XH đã phát động Tháng an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất, với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết những năm qua Việt Nam luôn quan tâm chăm lo sức khỏe, an toàn, tính mạng của người lao động (NLĐ), vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhiều chính sách, việc làm vì mục tiêu đó đã được triển khai.

Tuy nhiên, theo ông Đào Ngọc Dung, Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức, nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó có nguyên nhân từ ý thức, kỷ luật lao động kém; kiến thức hạn chế về các nguy cơ mất an toàn từ công nghệ, thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu mới; chất lượng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu…

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung kiểm tra đồ bảo hộ cho NLĐ. Ảnh: VL

“Chúng ta không vì mục tiêu kinh tế mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của NLĐ. Phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, sức khỏe và tính mạng NLĐ. Đồng thời, phải xem công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động là công việc hằng ngày của mỗi NLĐ và chủ sử dụng lao động” - ông Dung nhấn mạnh.

Tháng an toàn vệ sinh lao động ngoài các chương trình hành động, triển khai các giải pháp an toàn…, Bộ LĐ-TB&XH cũng nhấn mạnh tới công tác thanh kiểm tra về an toàn lao động, đặc biệt lĩnh vực nguy cơ cao về tai nạn... Các vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phải bị xử lý nghiêm khắc.

Năm 2016, cả nước xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, làm trên 8.200 người bị nạn. Trong đó, các vụ tai nạn lao động đã làm hơn 862 người chết. Ngoài ra, cả năm qua cũng phát hiện hơn 3.200 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp. Gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. Ngoài ra, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, làm 98 người chết, 180 người bị thương và thiệt hại vật chất hơn 1.250 tỉ đồng.