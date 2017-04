Để đảm bảo an toàn cho 80 hoa hậu của 80 quốc gia và hàng trăm khán giả, Sở Du lịch Quảng Bình đã bác bỏ phương án tổ chức thi Hoa hậu Hòa bình thế giới trong động Thiên Đường.

Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, ngoài lý do bảo tồn hang động này thì còn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người xem khỏi bị lũ lụt đe dọa và xây dựng hình ảnh du lịch an toàn cho du khách.

Theo đó, ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã ký báo cáo số 15/SDL về kết quả thẩm định phương án địa điểm tổ chức phần thi trang phục các dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017 tại động Thiên Đường và khu du lịch tại làng Mỹ Cảnh (Bảo Ninh). Báo cáo dẫn ra nhiều kết quả nghiên cứu về mặt bảo tồn cũng như quy trình bảo vệ hang động một cách tỉ mỉ.

Phương án tổ chức tại động Thiên Đường

Theo báo cáo thì đây là phương án có sự khác biệt cao, tạo nên sức quảng bá lớn, làm nổi bật tài nguyên du lịch Quảng Bình - “vương quốc hang động”; đồng thời thu hút được sự theo dõi của khán giả truyền hình cùng du khách trong nước và quốc tế. Việc tổ chức chương trình với sự tham gia của 600 người trong cùng một khoảng thời gian 3 giờ (trong đó phần thi 90 phút) với các trang thiết bị phù hợp, mọi hoạt động diễn ra trên cầu thang gỗ có sẵn, không tiếp xúc với nền hang hay trực tiếp tác động vào thạch nhũ là có thể thực hiện được mà không ảnh hưởng đến cảnh quan hang động, không có tác động nào bất thường so với hoạt động tham quan bình thường của khách du lịch.

Nước dâng cao vào mùa lũ lụt ở động Thiên Đường

Động Thiên Đường có sức chứa tối đa 7.000 người/ngày, 1.500 người/thời điểm. Năm 2013, tại hang động này tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 10 năm di sản Phong Nha - Kẻ Bàng và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV4 với sự tham gia của hơn 500 người.

Không tổ chức thi hoa hậu trong động Thiên Đường nhằm bảo toàn tính mạng con người và bảo tồn hang động

Theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường 6 tháng cuối năm 2016: Mức âm tiếng ồn tại vị trí làm việc trực tiếp ở mức độ khách tham quan bình thường (700 khách - 800 khách) luôn thấp hơn 70 dBA, đáp ứng tiêu chuẩn về Âm học - Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc, sản xuất trực tiếp TCVN 3985:1999/BTNMT (≤ 85dBA) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn tại khu vực thông thường QCVN 26:2010/BTNMT (≤ 70dBA). Về không khí: Hàm lượng các khí CO tại các vị trí quan trắc khá thấp, dao động trong khoảng 1,13-3,39 mg/m 3 nằm trong ngưỡng giới hạn QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh trung bình 1 giờ quy định (≤ 30 mg/m 3 ). Hàm lượng các khí NO2 tại các vị trí ở mức 0,019-0,037 mg/m 3 nằm trong giới hạn Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (≤0,2 mg/m 3 ). Hàm lượng các khí SO2 tại các vị trí khá thấp, dao động trong khoảng từ 0,03-0,05 mg/m 3 nằm trong giới hạn Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT cho phép (≤ 0,35 mg/m 3 ).

Giếng trời tại Thiên Đường

Tuy nhiên, việc tổ chức phần thi trang phục dân tộc tại khu vực động Thiên Đường gặp những hạn chế, khó khăn như: Do số lượng người có thể trực tiếp xem cuộc thi quá ít so với nhu cầu của khách du lịch (350 người), thời điểm truyền hình trực tiếp lại vào buổi tối trong khi động Thiên Đường ở vị trí cách TP.Đồng Hới và Sunspa Resort (nơi nghỉ của đoàn) khoảng 70km; công tác đảm bảo cho cuộc thi gặp nhiều khó khăn trở ngại do điều kiện tổ chức trong hang động (các công tác hậu cần, kỹ thuật, an ninh, an toàn như nơi điều hành, nơi sản xuất chương trình, nơi tác nghiệp truyền thông, báo chí, nơi trang điểm, thay trang phục…); phải di chuyển quãng đường xa, đồng thời phải leo núi với 524 bậc thang đá (570 mét, từ khu du lịch sinh thái lên cửa động), bất tiện cho cho BTC, các thí sinh và thành phần tham gia cuộc thi trong việc đi lại và các dịch vụ hỗ trợ cuộc thi.

Đặc biệt đáng lưu ý, vấn đề thời tiết, khí hậu tại thời điểm tổ chức phần thi Trang phục các dân tộc từ ngày 8 - 13.10.2017 có những yếu tố ảnh hưởng lớn đển việc quyết định tổ chức cuộc thi như sau: Mùa mưa lũ tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói chung và khu vực động Thiên Đường diễn ra từ tháng 9 đến tháng 2 hàng năm với lượng mưa trung bình từ 2.000mm - 2.600mm/năm, tần suất mưa chủ yếu rơi vào tháng 9, tháng 10 với lượng mưa có thể lên đến 415mm/ngày. Do địa hình dốc nên lũ lên rất nhanh nhưng xuống cũng khá nhanh, cường suất lũ lớn và có thể tạo lũ ống hoặc lũ kép. Trung bình hàng năm có khoảng 2,5 trận lũ từ báo động I trở lên (nhiều nhất là 6 trận/năm và ít nhất là 1 trận/năm), theo tiến sĩ Trần Ngọc, Đề tài nghiên cứu về khí hậu và môi trường hang động Phong Nha – Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch.

Theo thống kê trong thời gian 5 năm gần đây nhất của đơn vị chủ quản Khu du lịch sinh thái động Thiên Đường, thời điểm mưa lớn và có các đợt lũ làm cho động Thiên Đường phải dừng phục vụ khách rơi vào khoảng thời gian từ 10.9 - 15.11 hàng năm (trung bình 3 - 6 đợt/năm). Trong 6 tháng cuối năm 2016, động Thiên Đường đã phải đóng cửa 6 đợt, mỗi đợt từ 2 - 4 ngày. Như vậy, có thể thấy thời điểm dự kiến tổ chức phần thi Trang phục các dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới nằm vào mùa mưa lũ ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong khi việc di chuyển từ Đồng Hới lên Khu du lịch sinh thái động Thiên Đường xa, đi qua các khu vực có khả năng ngập lụt và lũ như Phong Nha, Troóc, Chày Lập (thời gian dự kiến tổ chức vào buổi tối, bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút càng bất lợi).

Phương án tổ chức tại Sunspa Resort

Báo cáo đánh giá đây là phương án có tính an toàn cao, đảm bảo được các điều kiện tốt nhất cho cuộc thi (hậu cần, an ninh, kỹ thuật, truyền hình trực tiếp) với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu cuộc thi mang tầm quốc tế nhất. Đặc biệt là các hoạt động quảng bá, xúc tiến đến thị trường quốc tế, giới thiệu được tài nguyên du lịch biển, du lịch văn hóa lịch sử của điểm du lịch quốc gia TP.Đồng Hới, giới thiệu sản phẩm du lịch MICE (du lịch hội nghị, khuyến thưởng, hội thảo, sự kiện), góp phần khắc phục tính thời vụ của du lịch Quảng Bình.

Sunspa Resort được chọn là nơi tổ chức thi Hoa hậu Hòa bình thế giới thay cho động Thiên Đường

Khu du lịch nghỉ dưỡng Sunspa nằm ở vị trí đẹp tại bán đảo Bảo Ninh, thuận lợi về giao thông và được đánh giá cao về kiến trúc cùng chất lượng phục vụ của nhân viên. Khu du lịch này có thể đáp ứng được không gian cho một lượng khán giả lớn, trong đó có khách du lịch trong nước và quốc tế có nhu cầu theo dõi trực tiếp cuộc thi và các cơ quan báo chí, truyền thông tác nghiệp đưa tin về cuộc thi. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, có thể tổ chức ngoài trời, tạo nên không gian lãng mạn, khác biệt cho cuộc thi. Bên cạnh đó, việc tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Sunspa Resort sẽ thuận lợi cho công tác quảng cáo, quảng bá cuộc thi, công tác vận động, tài trợ và các hoạt động phụ trợ để nâng cao chất lượng, thương hiệu cuộc thi.

Ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình đánh giá: Qua những phân tích trên có thể thấy, mặc dù phương án tổ chức tại động Thiên Đường có thể mang lại sự khác biệt, độc đáo cho cuộc thi nhưng không đảm bảo về yếu tố an toàn và tính chuyên nghiệp cho cuộc thi. Trong khi đó, phương án tổ chức tại Sunspa Resort có thể không tạo ra sự khác biệt độc đáo như tại động Thiên Đường nhưng đây là phương án đảm bảo tính an toàn, quảng bá được tài nguyên nổi bật của du lịch Quảng Bình là du lịch biển, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch thiên nhiên... với nhiều bãi biển đẹp, nổi tiếng như Đá Nhảy, Nhật Lệ, Bảo Ninh, mang những giá trị độc đáo của điểm du lịch quốc gia TP.Đồng Hới đến khách du lịch trong nước và trên toàn thế giới.

Từ đó, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế, hoàn thiện và xây dựng bộ sản phẩm du lịch MICE, du lịch văn hóa góp phần khắc phục tính thời vụ của du lịch Quảng Bình nói riêng và các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ nói chung. Do đó, việc tổ chức cuộc thi trên tại Khu nghỉ dưỡng Sunspa Resort là phương án an toàn, đảm bảo chất lượng, thương hiệu cho cuộc thi và quảng bá được những tài nguyên nổi bật của du lịch Quảng Bình và Việt Nam.

Quốc Nam