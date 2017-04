Quân đội Iraq cho biết máy bay Syria đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bên trong Syria dựa trên thông tin của tình báo Iraq.

Các lực lượng dân chủ Syria tuần tra tại khu vực đập Tabqa ngày 27/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là động thái đầu tiên kiểu này kể từ khi cuộc xung đột Syria nổ ra năm 2011.

Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy tác chiến chung Iraq (JOC) cho biết thông tin của tình báo Iraq đã được chia sẻ với phía Syria thông qua một ủy ban được thành lập vào năm 2015 gồm Nga, Syria, Iran và Iraq.

Tuyên bố cho hay lực lượng không quân Syria đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí và trụ sở IS ở Raqqa, thành trì chính của nhóm này, cũng như thị trấn Albu Kamal và làng Dshida gần biên giới Iraq, Syria.

Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết chính xác thời điểm diễn ra vụ tấn công.

Ngoài ra, tuyên bố cũng nêu rõ các vụ không kích đã phá hủy một trụ sở của IS ở Raqqa, tiêu diệt một nhân vật IS cấp cao, người được cho là thủ lĩnh quân sự của IS tại Raqqa./.