A.T. Kearney - một công ty tư vấn kinh doanh đã vượt qua Amazon, Google và Facebook để đứng đầu tiên trong danh sách 25 công ty trả lương cao nhất nước Mỹ năm 2017.

Mới đây trang tuyển dụng Glassdoor đã công bố danh sách 25 công ty công nghệ trả lương nước Mỹ. Danh sách của Glassdoor dựa trên số liệu của hàng nghìn nhân viên làm việc tại nhiều công ty của nước Mỹ.

24 trên tổng số 25 doanh nghiệp trả lương cao nhất tại Mỹ năm 2017 làm về lĩnh vực công nghệ hoặc kinh doanh. Dù nằm trong Top đầu nhưng cái tên đình đám được nhiều người biết tới như: Google, Facebook, Microsoft không phải là công ty công nghệ trả lương cao nhất tại Mỹ.

A.T. Kearney là công ty trả lương cao nhất nước Mỹ năm 2017. Ảnh: Glassdoor

Thay vào đó, dẫn đầu là công ty tư vấn A.T. Kearney với lịch sử gần một thế kỷ và là đối tác của hơn 75% doanh nghiệp trong danh sách Fortune's Global 500. Doanh nghiệp có trụ sở tại New York và chi nhánh tại hơn 40 quốc gia này trả cho nhân viên trung bình 175.000 USD một năm, cao hơn một chút so với mức 172.000 USD của tên tuổi đứng thứ hai là Strategy&. Doanh nghiệp đứng vị trí á quân này hoạt động trong lĩnh vực tư vấn công nghiệp ôtô, hóa chất, vũ trụ và vũ khí.

Ba cái tên còn lại trong top 5 là công ty đa ngành VMware - chuyên về điện toán đám mây và lưu trữ với mức lương 167.050 USD; Splunk - chuyên về dữ liệu máy (161.010 USD) và công ty tự động hóa điện tử và sở hữu trí tuệ - Cadence Design Systems (156.772 USD).

Google đứng ở vị trí thứ 6 với mức lương trung bình 155.250 USD, tiếp theo là Facebook với 155.000 USD.

Phương Anh/KD& PL