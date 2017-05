Không nộp phạt sau khi bị phạt vì lỗi chửi thề, to tiếng trên máy bay, một nữ hành khách ở Hà Nội đã bị cấm bay 12 tháng.

Nữ hành khách chửi bới trên máy bay đã bị cấm bay 12 tháng do không chịu nộp phạt

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm bay 12 tháng trên tất cả chuyến bay của các hãng hàng không trong và ngoài nước kể từ ngày 21.5, với bà Trần Thị T., 44 tuổi, thường trú tại tổ 81, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau thời hạn cấm bay, nếu bà T. đi lại bằng đường hàng không sẽ phải chịu sự kiểm tra trực quan bắt buộc trong 12 tháng tiếp theo.

Lý do Cục Hàng không ra quyết định cấm bay đối với bà Trần Thị T. là “Vi phạm quy định về an ninh hàng không, gây mất trật tự, kỷ luật trên máy bay. Sau đó, không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cảng vụ Hàng không miền Nam”.

Trước đó, trên chuyến bay VJ134 tối 3.4, dự kiến khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội lúc 21 giờ 10, bà T. đã to tiếng thậm chí chửi bới phi hành đoàn , vì cho rằng bị thay đổi cửa ra máy bay. Khách này nhận được thông báo muộn nên suýt bị trễ chuyến, khi lên máy bay lại không được ngồi chỗ mong muốn. Một Clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều hành khách khác đã bức xúc trước thái độ của bà T., chuyến bay cũng bị chậm 30 phút do sự việc trên.

Sau khi tổ tiếp viên thông báo sự việc với cơ trưởng, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên chuyến bay, cơ trưởng người nước ngoài đã quyết định từ chối vận chuyển nữ hành khách Trần Thị T. và đề nghị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đưa khách rời máy bay. Xuống máy bay, khách Trần Thị T. tiếp tục tỏ thái độ bất hợp tác với cơ quan an ninh hàng không, tiếp tục chửi thề, cho rằng mình không sai và không cung cấp số điện thoại để liên lạc, đồng thời không chấp hành ký biên bản vụ việc.

Sau khi Cảng vụ Hàng không miền Nam ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng vì hành vi “vi phạm trật tự, kỷ luật trong máy bay”, bà T. không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền. Sau đó, bà T. cũng không nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước TP.HCM theo số tài khoản đã ghi rõ trong quyết định xử phạt.

Mai Hà