Nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng đổi mới phong cách bằng tóc mái ngố vuốt lệch khá lạ mắt, trái với hình ảnh dịu dàng, an toàn như mọi khi.

Chiều ngày 21/4, đông đảo sao Việt đình đám đã đến dự sự kiện khai trương chi nhánh thứ 4 trong chuỗi hệ thống cửa hàng thời trang của nhà thiết kế trẻ Phương My. Trong đó, Midu gây ấn tượng bởi kiểu tóc búi cao mái ngố giả khác lạ, đi kèm phụ kiện túi xách với kiểu dáng khá độc đáo.

Nữ diễn viên xinh đẹp và nổi bật tại sự kiện.

Vinh dự được sở hữu đầu tiên mẫu túi mới nhất từ một thương hiệu.

Mẫu túi với kiểu dáng thời trang và sáng tạo.

Cũng trong sự kiện này, NTK Phương My sẽ đồng thời giới thiệu bộ sưu tập túi gồm 03 dòng: Yours Truly, Yours In Style và Yours. Lấy cảm hứng từ lời chào cuối thư, tên gọi mỗi dòng sản phẩm tựa như lá thư tâm tình giữa những người bạn tâm giao tri kỷ. Dàn sao Việt đình đám như ca sĩ Văn Mai Hương, ho hậu Nam Em, Jolie Nguyễn, Á hậu Thùy Dung, siêu mẫu Thu Hằng, hoa khôi Diệu Ngọc, H’Hen Nie… cũng tham dự sự kiện.

Hoa hậu Nam Em.

Tường Linh lần đầu đi dự sự kiện sau khi vừa đăng quang Hoa Hậu sắc đẹp châu Á 2017.

Hoa Hậu người Việt tại úc Jolie Nguyễn.

Siêu mẫu Thu Hằng (phải) và Hoa khôi Diệu Ngọc.

Sau 3 chi nhánh đã được mở, SC VivoCity sẽ là điểm đến tiếp theo của NTK Phương My trong việc mang những mẫu thiết kế của mình đến gần hơn với phái đẹp. Không gian cửa hàng thứ 4 này vẫn được thiết kế theo chuẩn của hệ thống, giúp khách hàng cảm nhận trọn vẹn giá trị thẩm mỹ ngầm chảy xuyên suốt dòng sản phẩm vẻ đẹp nữ tính, điệu đà và tươi trẻ.

Á hậu Việt Nam Thùy Dung.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam Ngọc Diễm.

Siêu mẫu Thu Hằng.

Thu Thủy