Khác hẳn với vẻ ngoài xấu xí của Nebula, Karen Gillan - bạn diễn trong phim sắp ra mắt của The Rock là một nữ diễn viên xinh đẹp và quyến rũ.

Cái tên Karen Gillan còn khá mới mẻ với đông đảo khán giả, bởi lẽ Nebula của Vệ Binh dải Ngân hà là vai diễn đầu tiên cô góp mặt trong một bom tấn Hollywood, hơn nữa cũng chỉ là vai phụ.

Karen Gillan ngoài đời và nhân vật Nebula của cô trong Vệ binh dải ngân hà

Thế nhưng với khán giả Anh và những người quan tâm tới dòng phim Sci-fi, Karren đã ghi dấu ấn từ lâu với vai diễn Amy Ponds suốt 3 mùa thành công của Doctor Who. Hãy cùng tìm hiểu về sự nghiệp của mĩ nhân vốn vô cùng quyến rũ có nụ cười tỏa nắng này.

Từ nữ chính trong series khoa học viễn tưởng dài nhất thế giới

Doctor Who (Bác sĩ vô danh) là series phim khoa học viễn tưởng dài và thành công nhất thế giới. Phim bắt đầu ra mắt trên đài BBC của Anh vào năm 1963, kể về cuộc phiêu lưu của một vị chúa tể thời gian trong chiếc hộp lưu động màu xanh thần kì. Ông sẽ đi qua nhiều vùng đất, chiến đấu với nhiều kẻ thù nguy hiểm để bảo vệ thế giới và loài người.

Cứ mỗi phần, Doctor sẽ có một bạn đồng hành nữ khác nhau. Phim được coi là một trong các biểu tượng của truyền hình và văn hóa nói chung ở xứ sở sương mù. Năm 2005, Bác sĩ vô danh được các nhà làm phim đổi mới và trở lại trên sóng truyền hình ở Anh, Úc. Năm 2006, phim được mua bản quyền chiếu tại Mĩ. Tính đến nay, Bác sĩ vô danh đã trải qua 36 phần phim với gần 850 tập.

Karen đã sớm tham gia vai phụ trong một tập của Bác sĩ vô danh loạt mới, phần 4, nhưng phải hai năm sau, khi trở thành nữ chính Amy Ponds trong phần 5 vào năm 2010, cái tên Karen Gillan mới chính thức được nhớ tới.

Karen trong vai bạn đồng hành Amy Pond và vị bác sĩ vô danh

Cô luôn nằm trong top 5 những bạn đồng hành xuất sắc nhất của vị bác sĩ kì quái và là bạn đồng hành xuất hiện trong nhiều phần liên tục nhất (3 phần).Vai diễn Amy Pond đã đem lại rất nhiều thành công cho Karen. Cô nhiều lần được bình chọn là Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất cũng như Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Anh.

Là bạn đồng hành trong thời gian dài nhất...

Amy Pond của Karen đã góp công lớn giúp Doctor Who được đón nhận tại Mĩ

Nhưng cùng với thành công, Amy Pond cũng là cái bóng quá lớn trong sự nghiệp của Karen.

Sự nghiệp chìm xuống sau Doctor Who

Những tưởng sau Bác sĩ vô danh, Karen sẽ trở thành cái tên được săn đón. Nhưng có lẽ các nhà làm phim cũng như khán giả chỉ thích nhớ về cô như một Amy Pond chân thành và mạnh mẽ, đồng hành của bác sĩ vô danh.

Karen đã rất vất vả để tìm cách tiến lên trong sự nghiệp. Cô thử sức với nhiều vai diễn đa dạng khác nhau trong cả phim điện ảnh và truyền hình. Tiêu biểu là vai cô nhà văn Jane Lockhart nóng nảy trong Another happy ending hay cô nàng ăn chơi Eliza trong loạt sitcom Selfie.

Cô nàng Eliza quyến rũ của Selfie

Hơn mười phim cả điện ảnh lẫn truyền hình vẫn không có bộ phim nào giúp Karen vượt qua được cái bóng của Bác sĩ vô danh. Phải đến năm 2013, cô mới ít nhiều gây được chú ý nhờ Oclus, bộ phim kinh dị thành công về doanh thu.

Đó là tiền đề để Karen được nhận vào vai Nebula trong Vệ binh dải ngân hà 2014.

Nữ sát thủ da xanh và sự nghiệp tại Hollywood

Tuy rất nhiều người tiếc nuối mái tóc của Karen nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái khi cạo đầu. Cô chia sẻ: “Đó là một sự thay đổi hoàn toàn, nó giúp tôi sống cùng nhân vật.”

Karen thoải mái với việc cạo trọc đầu

Vệ Binh Dải ngân hà là một món ăn mới mẻ trong những phim siêu anh hùng, khi xây dựng nhân vật chính Peter Quill có vẻ “cà lơ phất phơ”, vốn là một tên trộm chứ không phải người bênh vực kẻ yếu như đa số các anh hùng khác. Phim thành công giúp khán giả nhớ đến Nebula đầu trọc – cô em gái xấu xa của nữ chính.

Tạo hình ấn tượng đồng thời che mất vẻ xinh đẹp vốn có của Karen trong vai Nebula

Trong phần 1, Nebula chưa xuất hiện nhiều, nhưng nhờ sự yêu thích của khán giả, sang phần 2 mới công chiếu, nhân vật này đã có nhiều đất diễn hơn. Theo Karen, nhân vật Nebula của cô là một người thích làm việc độc lập, và cô cũng có mâu thuẫn rất lớn với chị gái, bởi thế cô chưa bao giờ muốn tham gia vào nhóm của Peter Quill. “Thế nhưng trong phim, vì nhiều lí do, Nebula gần như trở thành một phần của đội vệ binh, cùng làm việc và có một gia đình – điều cô ấy chưa từng có”.

Cùng với sự thành công của vai diễn này, Karen cũng nhận được nhiều dự án lớn hơn. Năm 2015, cô tham gia một vai nhỏ trong The Big Short – phim được đề cử Oscar cho phim xuất sắc nhất và nhiều giải khác. Năm 2017, Karen nhận vai Annie Alettorn, một vai quan trọng trong The Circle, đóng cùng Tom Hanks và Emma Watson.

Ngoài Vệ Binh Dải ngân hà 2 vừa ra mắt và The Circle, Karen còn tới 3 phim điện ảnh khác đang trong quá trình sản xuất vào năm nay. Trong đó có Jumanji: Welcom to the Jungle mà cô sẽ thủ vai nữ chính, bên cạnh dàn sao nam “The Rock” Dwayne Johnson, Jack Black và Kevin Hart.

Karen và sao Fast and Furious sẽ cùng xuất hiện trong phim sắp ra mắt vào năm nay

Cô cũng chính thức trở thành một thành viên trong gia đình Marvel, bởi nhân vật Nebula của cô sẽ cùng dàn vệ binh xuất hiện trong những bom tấn hành động quy mô hơn, nằm trong loạt phim tỉ đô Avengers - Biệt đội báo thù, sẽ được ra mắt lần lượt vào các năm 2018 và 2019.

