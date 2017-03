Sau tuyên bố ly hôn với nam tài tử Brad Pitt, nhiều trang mạng cho biết Angelina Jolie gầy da bọc xương nhưng trong những hình ảnh mới đây nhất, nữ diễn viên lại khiến nhiều người ngỡ ngàng với vẻ đẹp ngọt ngào, đầy sức sống.

Những năm qua, nữ minh tinh 41 tuổi đã trải qua nhiều biến cố, từ phẫu thuật cắt ngực, cắt buồng trứng phòng ung thư, cho đến việc ly hôn người bạn đời chung sống suốt 12 năm - Brad Pitt. Nhiều trang báo đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng đang đối mặt với sự tuột dốc về sức khỏe.

“Cô ấy không muốn ăn bất kỳ thứ gì. Cơ thể trở nên gầy rộc so với trước”, nguồn tin chia sẻ trên Hngn. Cũng theo đó, hiện, Angelina nặng khoảng 35 kg dù chiều cao 1,7 m.

Nhưng sự xuất hiện gần đây của nữ minh tinh đã đập tan mọi tin đồn về sức khỏe của cô. Vụ ly hôn căng thẳng với Brad Pitt không cản trở Angelina Jolie trở lại với công việc diễn xuất. Không chỉ trở lại phim trường, Angelina còn đóng quảng cáo cho hãng nước hoa nổi tiếng.

Angelina Jolie tái xuất công việc sau nửa năm sóng gió hôn nhân.

Ngôi sao 41 tuổi ký hợp đồng đắt giá làm gương mặt đại diện cho dòng nước hoa mới của thương hiệu mỹ phẩm Guerlain. Nước hoa mang tên Mon Guerlain sẽ ra mắt vào tháng 3.

Mới đây, hãng này đã giới thiệu video quảng cáo mới với hình ảnh ấn tượng của nữ diễn viên Angelina Jolie. Trong chiếc váy trắng tinh khôi, ngôi sao The Wanted thả hồn trên cánh đồng hoa oải hương buổi sớm. Ánh mắt, nụ cười đẹp mê hồn. Ở một vài khoảnh khắc, cô cởi đồ, để lộ đôi chân dài, lưng trần sexy và những hình xăm. Jolie trở thành nàng thơ quyến rũ, khơi gợi cảm hứng cho chàng trai Pháp chế tác loại hương thơm mới.

Jolie trong video quảng cáo nước hoa của Pháp.

Có thể thấy, Angelina Jolie vẫn sở hữu sắc đẹp và nụ cười vô cùng cuốn hút. Thu nhập từ việc quảng cáo cho Guerlain sẽ được cô quyên góp từ thiện.

Cô thể hiện vẻ đẹp mạnh mẽ, cuốn hút trong những bức hình quảng cáo.

Nhiếp ảnh gia Will Camden chia sẻ cảm xúc khi làm việc với Angelina Jolie: "Hình ảnh của Angelina khi đại diện cho Mon Guerlain thể hiện tinh thần của những phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, truyền cảm hứng và thu hút sự ngưỡng mộ. Thật vinh dự khi được làm việc với cô ấy".

Không chỉ gợi cảm qua các shoot hình quảng cáo, cuối tháng 2 vừa qua, Angelina còn xuất hiện xinh đẹp ở Campuchia để quảng bá cho bộ phim mới của cô.

Angelina Jolie tới Siem Reap, Campuchia ngày 18/2 vừa qua để quảng bá phim mới của cô First They Killed My Father

Angelina Jolie được quốc vương Norodom Sihamoni tặng hoa trong sự kiện

