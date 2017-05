Qua điều tra, Công an TP.HCM đã chính thức kết luận không có cơ sở bé N bị xâm hại ngay tại trường. Đồng thời, Công an quyết định không khởi tố vụ án.

Không khởi tố vụ án xâm hại ở trường tiểu học quận Thủ Đức

Ngày 16.5, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã công bố kết luận điều tra việc chị M.C đã gửi đơn tố cáo tới công an quận Thủ Đức về việc con chị là bé P.N bị một nam thanh niên (không rõ lai lịch) xâm hại tình dục ngay tại lớp học trường Lương Thế Vinh vào ngày 14.2.2017.

Thiếu tướng Minh cho biết, ngay khi nhận được đơn, công an đã tiến hành lấy lời khai các nhân vật liên quan, thực nghiệm hiện trường, đưa cháu bé đi giám định pháp y.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Ảnh: M.T)

Qua lời khai của bé gái N trước sự giám hộ của gia đình. Bé N cho biết, khoảng 10h45 ngày 14.2, bé ăn cơm cùng nhóm bạn và quay trở về lớp học. Trong quá trình vui chơi thì bé N bị té vào góc cạnh bàn dẫn đến chảy máu.

Sau đó, cháu N đã nói chạy vào nhà vệ sinh để lau khô vết máu. Đến tối khi phát hiện sự việc thì mẹ bé đã gặng hỏi nhưng không tin là cháu bị té, nên bé đã nói là bị một người đàn ông xâm hại.

Theo công an, trường tiểu học Lương Thế Vinh có 8 camera xung quanh nhưng không quay trực diện vào lớp học. Riêng camera số 4 bị mất dữ liệu từ 11:18’ đến 12h:22’ ngày 14.2.

Về việc này, Công an cho biết, thời điểm đó chị lao công trong lúc dọn dẹp vệ sinh hội trường đã vô tình ngắt cầu dao mà camera số 4 lại nối trực tiếp vào nguồn điện này nên dẫn đến bị mất dự liệu trong khoảng thời gian trên.

Công an đã thu và trưng cầu giám định ổ cứng của camera số 4 và kết quả là không phục hồi được dữ liệu.

Theo kết quả giám định màng trinh tại Trung tâm giám định pháp y TP.HCM vể trường hợp bé N như sau: màng trinh không rách, bầm tụ máu môi lớn và mặt trong đùi phải, bầm tụ máu môi lớn bên trái và mép môi sau, xây xát 2 bên mũ âm vật. Phết dịch âm đạo.

Nhuộm tinh trùng theo quy trình Christmas Tree Stain không thấy tinh trùng. Có tế bào người nam trong dịch âm đạo nhưng không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu ADN của đối tượng nam.

Trưng cầu giám định mẫu vật 3 cái quần do chị C giao nộp để thu giữ tinh dịch, tinh trùng và ADN. Kết quả không tìm thấy tinh trùng, mẫu ADN trên 3 mẫu vật được xác định có hiện diện ADN của anh T (bố cháu N).

Về điều này, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, anh T là người thường xuyên giặt áo quần, xếp đồ cho bé N nên có thể tế bào của anh có ở trên áo quần của bé.

Công an TPHCM nhận định, cháu N bị té vào góc cạnh bàn là phù hợp với thực nghiệm điều tra, các kết luận, giám định khác.

Thông qua các camera khác trong trường, Công an xác minh và đã làm rõ không có ai vào trong khu vực xảy ra vụ việc như tố cáo của chị C.

Về người đàn ông tên Đ mà chị C tố cáo là hoàn toàn không phù hợp, không phải là bằng chứng vụ án. Do đó, không cần nhận diện diện đối tượng.

Với những điều như vậy nên phía Công an TPHCM khẳng định không có và không thể xảy ra việc cháu N bị xâm hại trong và trước ngày 14/2 và quyết định không khởi tố vụ án.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, cơ quan công an đã nhiều lần giải thích với chị C là không có chuyện con chị bị xâm hại. Nhưng chị C không tin mà khẳng định là có sự việc trên.

Dự kiến, trong ngày mai, công an quận Thủ Đức sẽ mời gia đinh chị C và luật sự đến để công bố kết luận điều tra.

Như đã thông tin, ngày 15.2, chị C đã đến công an phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, tố cáo con mình là bé N bị xâm hại trong trường học. Theo đó, tối 14.2, khi cháu N đi ngủ thì chị phát hiện quần bị dính máu.

Chị C gặng hỏi và cháu N kể là sau giờ ăn trưa, trở về phòng học thì bị một người đàn ông cao khoảng 1,6m đến và đưa dương vật vào vùng kín cháu bé rồi sau đó dặn cháu không được nói với ai.

Sau sự việc, cháu N bị chảy nhiều máu nên đã vào nhà vệ sinh để lau khô rồi trở về lớp học.

Đến chiều tối cùng ngày, do 2 vợ chồng chị C bận việc nên nhờ chị H (chị ruột của chị C) đón cháu N. về nhà. Tại đây, chị H đã tắm rửa và thay đồ cho bé rồi đến gần 7h tối thì chị C đón về nhà và phát hiện ra sự việc.

