(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 14/3, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng dần do khối không khí lạnh suy yếu, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ cao hơn so với ngày hôm qua từ 1-2 độ C.

Thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hải phòng, Hà Giang nhiệt độ từ 26-28 độ C; các thành phố Sơn La, Lai châu và Điện Biên, nhiệt độ thấp hơn là 22-24 độ C.

Miền Trung cũng do khối không khí lạnh suy yếu nên mưa chấm dứt, tại các thành phố Vinh, Thanh Hóa và Huế trời mát mẻ, nhiệt độ từ 24-26 độ C, phía Nam 28 độ C.

Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trên cả nước, nắng nóng xuất hiện ở miền Đông Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi miền Tây. Các tỉnh, thành phố Tiền Giang, An Giang, Long An, Cần Thơ nhiệt độ 36 độ C, dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài khoảng 2 ngày nữa.

Diễn biến thời tiết ngày hôm nay như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C./.