Chỉ tác động đến Bắc Bộ một ngày, không khí lạnh nhanh chóng suy yếu, từ mai nền nhiệt tăng dần nhưng nồm ẩm sẽ quay lại và kéo dài ít nhất đến hết tuần.

Đêm qua và sáng nay, khối không khí lạnh đã tràn xuống gây mưa nhỏ diện rộng ở miền Bắc, đẩy nền nhiệt giảm khá sâu.

Lúc 13h, nhiệt độ giảm 5-7 độ C so với hôm qua, phổ biến 20-21 độ C. Nhiều nơi giảm 8-10 độ C như Việt Trì (29 độ C xuống 20 độ C), Thái Nguyên (28 độ C xuống 18 độ C), Tuyên Quang (30 độ C xuống 21 độ C).

Tại Hà Nội cũng chỉ 20 độ C, giảm 8 độ so với trưa qua, trời rét. Mưa nhỏ kéo dài cả ngày khiến nền nhiệt cao nhất hôm nay dưới 23 độ C.

Miền Bắc đang trong những ngày nồm ẩm. Ảnh: Ngọc Thành

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong hôm nay khối khí lạnh di chuyển lệch ra biển, không tạo kiểu thời tiết khô ráo thường thấy mà thay vào đó là mưa nhỏ.

Đến đêm, thành phần gió đông bắc chuyển hẳn sang đông nam nên lượng ẩm đưa từ biển vào đất liền sẽ nhiều hơn, kéo theo đó là mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sẽ dày đặc, độ ẩm không khí vì thế tăng trên 90%. Thậm chí lúc nửa đêm gần sáng, nó có thể đạt mức bão hòa 100%, vì vậy hiện tượng nồm ẩm sẽ quay trở lại.

Tình trạng nồm ẩm dự báo kéo dài ít nhất đến hết tuần. Tuy nhiên, từ ngày mai do không khí lạnh suy yếu dần nên nhiệt độ miền Bắc xu hướng tăng nhẹ khoảng 1-2 độ C mỗi ngày, cao nhất ở Đông Bắc Bộ và Hà Nội phổ biến 23-24 độ C và đến cuối tuần có thể tăng lên 25-27 độ C.

Theo Phạm Hương/Vnexpress